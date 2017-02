Dani Rovira, una prueba de fuego tras la 'espantada'

El primer año llegó como el hombre de moda en España. Había reventado la taquilla con Ocho apellidos vascos, la marcas se lo rifaban para la publicidad y estaba nominado a mejor actor revelación. Dani Rovira hizo una férrea defensa de la contribución del cine español a la economía del país ante el ministro Wert y bromeó sobre el seguimiento de la gala. Tenía carta blanca y parecía intocable. Recogió su Goya, se lo dedicó a Clara Lago y se convirtió en uno de los personajes públicos más buscados por la prensa.

En 2016 afrontaba su segunda ceremonia en pleno desgobierno. Algún dardo a Montoro, bromas con el currículum del nuevo ministro de Cultura Méndez de Vigo, saludo cariñoso a Carmena y chistes con los líderes políticos. Mandó a negociar a una sala a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón. Allí les acompañaría Rajoy desde un plasma. Sin el efecto sorpresa y expuesto públicamente todo el año, llegaron algunas críticas. Una gala tediosa y sin chispa.

Rovira se asomó a las redes sociales y no encajó bien los comentarios. “Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los Goya”, respondía en Twitter abriendo una batalla con sus millones de usuarios. No es lo mismo la crítica que el insulto, ni los ataques personales que las opiniones de su trabajo. Tras la ‘espantada’, todo el mundo daba por hecho que se borraba de esta edición. Pero el actor, tras la propuesta de la Academia, decidió afrontar su tercera gala consecutiva. Solo Rosa María Sarda ha sido tantas veces maestra de ceremonias y no de forma seguida.

Dice el malagueño que se ha quitado la presión, que se lo pasa bien y le apetece disfrutar de la fiesta del cine español mientras tenga la oportunidad. Es una manera de reivindicarse, asegura. Para preparar la gala, se ha recluido en el campo junto a los dos guionistas, Iñaki Urrutia y José Juan Vaquero, y promete una gala más sencilla y austera acompañado en el escenario de la Film Symphony Orchestra. “No tengo nada que perder; ya me han dado por todos lados, así que solo tengo que ganar”, asegura en TVE sin cerrar la guerra con las redes sociales.

En varias entrevistas concedidas en estas semanas previas a la gala, tampoco se ha mordido la lengua. Ha recordado su malestar (“me asomé al vertedero que son las redes sociales y vi que todos me atacaban, pero no desde el punto de vista artístico sino porque sí”), ha sembrado más polémica (“si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del Twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del Twitter) se habrían salido con la suya”) y ha amenazado con cerrar su perfil con condiciones ("ya he aprendido la lección. Una vez que termine la fiesta, lo cerraré. Dejaré de mirarlo durante dos meses. Solo lo utilizaré para poner cosas que yo quiera").

Y con este ambiente contaminado, Rovira se subirá al escenario para celebrar uno de los mejores años del cine español. Tiene material de sobra. Ya hay gobierno, el IVA sigue al 21% y Rajoy no ha visto ninguna película. Quizá solo hay que recordarle algo tan simple como que el público ha evolucionado. Ya no mira solo la televisión, sino que quiere compartir y socializar sus opiniones. Los insultos se denuncian, las críticas se leen y las redes sociales son mucho más que una plataforma para promocionar proyectos.

