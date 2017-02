Kuzmenko: "Zozulya tiene miedo por su familia"

En las últimas horas Roman Zozulya se ha convertido en uno de los principales protagonistas del fútbol español. Su fichaje por el Rayo Vallecano ha generado unas consecuencias por parte de algunos aficionados rayistas muy desagradables.

Tras las explicaciones de Raúl Martín Presa, presidente del conjunto vallecano, en la noche anterior, este jueves la Liga, AFE y el Rayo se reunieron para tratar el asunto y llegar a la mejor conclusión posible.

Tras ello, el presidente de AFE, Luis Rubiales, pasó por los estudios de 'El Larguero' para aclararnos la última hora de la situación. "Hay una garantía expresa de la Liga de poner a su servicio y al de su familia lo que requiera. Otra cosa es que el quiera estar así o no"

Luis Rubiales, en los estudios de la Cadena SER / Cadena SER

Además, Rubiales recuerda que si Zozulya se niega a jugar en el equipo madrileño, no podrá hacerlo en ningún otro club. "O juega en el Rayo o no juega en ningún otro equipo, no puede. El mercado está cerrado".

Además, desde un hotel madrileño atienden a 'El Larguero' los dos agentes de Zozulya, Vladimir Kuzmenko y José Lorenzo. "Zozulya no tiene miedo por sí mismo, pero sí por su familia. Como cualquier padre de familia tiene miedo".

Además, Kuzmenzko volvió a defender a su representado negando las acusaciones. "Si hubiera algo raro, gente importante de su país no hubiera salido en su defensa".

