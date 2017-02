"Actitud perfecta del Atlético de Madrid"

"Evidentemente, el caso de Lucas Hernández es un tema muy sensible, hay que tener mucho cuidado y no hay que hablar a la ligera. Estoy al 100% y firmo debajo del comunicado del Atlético de Madrid porque me parece completamente acertado. El Atlético no se ha alineado en el lado del jugador diciendo "todos somos Lucas" o algo así, lo que ha hecho ha sido es ponerle coherencia. Ha dicho lo que tiene que ser: que la justicia es la que tiene que determinar si aquí ha pasado algo".

"Es la justicia la que tiene que hablar. Se escuchan y se leen muchísimas barbaridades sin saber realmente lo que ha pasado. La presunción de inocencia es un derecho que ampara a Lucas y que nos ampara a todos. Esto es como todo en la vida: si alguien es culpable, que pague, y si no, que quede bien claro que no ha pasado nada porque esto es un tema que estigmatiza mucho. Por lo que yo pido prudencia".

"Me gusta que además el Atlético de Madrid en el final de su comunicado exprese, como no puede ser de otra forma, su más enérgica repulsión ante cualquier tipo de violencia y que su club siempre se ha caracterizado por luchar ante este tipo de situaciones".

A Ronaldinho sólo le importa la felicidad de Messi

El astro brasileño, recientemente nombrado embajador del Fútbol Club Barcelona, fue el gran protagonista de 'El Larguero', durante el cuál afirmó que "lo que importa es que Messi sea feliz independientemente de donde".

Rubén Pérez da la clave por la permanencia

El jugador del Club Deportivo Leganés analiza el duelo ante el Atlético de Madrid y reconoce que el "objetivo es hacernos fuertes en casa".

Roberto Bautista, optimista aunque se perdiera el dobles

El tenista castellonense analizó en el programa la primera jornada de la eliminatoria de Copa Davis ante Croacia.

Comentarios