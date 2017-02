"Buscarte la vida mes a mes no es trabajar"

David Vázquez lleva trabajando desde 1997, tras terminar sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología en Granada. Tras su paso por una TV local entró en la Zona Franca. Y en el año 2003 se fue "a lo que siempre quise hacer docencia. Primero en cursos completos en Grado Medio y Grado Superior dando FOL y Gestión y Administración de empresas. Aprobé en 2008 y 2010 también a secundaria en la especialidad de FOL". En los últimos años los cursos han disminuido mucho. "Hay gente que me dice que no puedo quejar porque trabajo, pero los cursos son de 60, 40, 20, 8 horas", relata. "En diciembre me ofrecieron un contrato de un curso dos tardes a la semana, 5 horas, 400 euros, pero pagando yo la cuota de autónomos. Una locura". Así que David concluye: "Trabajar así no es trabajo, cursos de 30, 20 horas, es un sinvivir. Tienes que buscarte la vida mes a mes", concluye.

