Un español en 'La La Land'

Es ya la película del año. Millones de espectadores y 14 nominaciones a los Oscar confirman a 'La La Land' como el fenómeno del momento. Una carta de amor a Hollywood en la que también ha participado un español. Se trata de Anele Onyekwere, un granadino que formó parte del equipo de montaje musical de la película y que esta mañana ha explicado en Hoy por hoy con Gemma Nierga cómo fue la experiencia.

Como en las grandes historias, la oportunidad de participar en La la land le llegó a Anele casi por casualidad. "Estaba trabajando en la segunda parte de Independence Day. Estábamos hasta arriba de trabajo" recuerda este granadino de padre nigeriano y madre española. "El coordinador de post-producción era el mismo que el de La la land. Cuando terminamos ese proyecto me dijo que necesitaban ayuda en un musical. Y así empezó. Tuve un día de descanso y al día siguiente estaba metido en La la land". Anele se encarga de adaptar las músicas a las secuencias. Es básicamente un poyo al trabajo que hace el compositor. "Las películas siguen evolucionando después de que se graba la música. Nosotros nos encargamos de que la música funcione y cuadre y siga contando lo que el compositor quiera contar".

Pocos se podían imaginar hace unos meses la espectacular acogida de este musical, que después de ganar 7 Globos de oro se perfila como el triunfador de la próxima gala de los premios Oscar con 14 nominaciones. Pero Anele rápidamente vio el potencial de la historia. "Cuando vi el primer corte me emocioné tanto que supe que la película iba a conectar con la gente" explica el también guitarrista desde Los Ángeles, una ciudad a la que llegó hace 4 años y a la que llegó, como los protagonistas de La la land, con una idea en la cabeza. "La película conectó mucho con mi propia historia. Llegué con un sueño y de repente ese sueño empieza a cumplirse" cuenta con emoción. Y el sueño puede completarse la noche del 26 de febrero si la película se lleva las cuatro nominaciones en las que Anele tiene algo que ver: canción, banda sonora, edición de sonido y montaje de sonido.

Por cierto, que Anele se niega a entrar en el debate sobre la forma de cantar de Ryan Gosling. "Canta estupendamente, es un currante, se pasó meses ensayando" comenta entre bromas. Y tiene dos canciones favoritas en la también exitosa banda sonora: 'Another day of sun' y 'City of stars'. Precisamente componer una Banda Sonora es el gran reto que se pone de cara al futuro. Un futuro sobre al que ahora está, en parte, en manos del nuevo presidente y su política migratoria. "Siempre hay inquietud" afirma. "Todos los que estamos aquí somos extranjeros. Personalmente no he vivido ninguna discriminación, por mi condición de español o por ser medio negro medio blanco no he sentido que me haya afectado ni a nivel profesional ni a nivel personal. En California las cosas siguen igual, el futuro no lo sé". El futuro no sabemos, pero el presente está resultando absolutamente exitoso para este granadino.

Comentarios