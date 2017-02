Raúl Sánchez Arévalo regala a Rajoy tres películas españolas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confesó en una entrevista que no había visto ninguna película española porque no tenía tiempo. Aquella declaración sentó mal entre los creadores y actores españoles. Uno de los primeros en contestar al presidente fue Juan Antonio Bayona, director de, entre otras películas, Un monstruo viene a verme, El orfanato y Lo imposible, que habló abiertamente de "falta de interés" y "desprecio": "Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países", escribió el director en Twitter.

Raúl Sánchez Arévalo ha ido un paso más publicando en su cuenta de Twitter dos vídeos. En el primero de ellos, Sánchez Arévalo le dice a Rajoy que los reyes también tienen una agenda apretada y que sacan tiempo para ir al cine, además le recuerda que esta es una de las mejores cosechas de cine español en décadas y que la sede del PP está enfrente de la Academia de Cine y que si quiere le dejan copias de cualquier película.

El primer vídeo del director no obtuvo respuesta del presidente y Sánchez Arévalo ha ido más allá publicando otro vídeo en que se le puede ver en la puerta de la sede del PP a la que acude con la idea de entregar a Rajoy tres películas, ‘Tarde para la ira’, ‘El hombre de las mil caras’ y una suya, su aplaudida ‘Azul oscuro casi negro’.

