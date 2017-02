La previa de los Goya con Ricardo Gómez y Silvia Pérez Cruz

Este sábado se entregan los Premios Goya de la Academia Española de Cine y en La Ventana hemos querido ofrecer una previa con la ayuda de Carlos Marañón, director de Cinemanía. En esta edición, Un monstruo viene a verme, con doce candidaturas y Tarde para la ira y El hombre de las mil caras, con once, son las favoritas. Pero hay otras películas que también optan a varios cabezones, como Kiki, el amor se hace. La tercera pelicula de Paco Leon, pese a ser un exitazo en taquilla que recaudó más de seis millones de euros, solo tiene cuatro nominaciones. Opta al premio a Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz de Reparto (Candela Peña), Mejor Canción Original y Mejor Actriz Revelacion (Belén Cuesta).

En estas dos últimas categorías está también nominada Silvia Pérez Cruz, protagonista y autora de la banda sonora de Cerca de tu casa, de Eduard Cortés. La cantante gerundense, que ya logró el Goya a Mejor Canción Original en 2012 por Blancanieves, de Pablo Berger. "Intento no estar nerviosa, estar relajada, viviendo la vida real. Ahora por ejemplo voy a buscar a mi hija al cole", ha reconocido la cantautora, que a pesar de la nominación Pérez Cruz no se considera actriz.

De hecho, tardó cinco meses en lanzarse sin red a la interpretación: "Eduard estuvo muchos meses intentando convencerme y nadie a mi alrededor quería que me metiera en un trabajo de tanta magnitud, pero a mí me gustan mucho los retos, formar parte del proceso creativo y la posibilidad de trabajar en equipo desde cero, viendo cómo se creaba el guión y cómo iba encajando la música al mismo tiempo".

Otro de los nombres de esta edición de los Goya es Ricardo Gómez, nominado a Mejor Actor Revelación por su papel en 1898: Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo. "Ya tengo el traje preparado y ya lo veo algo más real, pero me ha costado", ha confesado Gómez, que también ha asegurado que el 2016 ha sido un año redondo para él, aunque lo normal es que no hubiera sido así: "No es habitual rodar una película en verano y que se estrene seis meses después. Se han unido los astros".

Diagnóstico del cine español

La gala de los Goya sirve, cada año, para chequear el estado de salud del cine español, de su creatividad, de su poder de atracción y de su rentabilidad. Mariano Barroso, vicepresidente de la Academia de Cine Española, cree que el diagnóstico es positivo y esperanzador: "En cinco de los últimos seis años las películas más vistas por el público español ha sido una cinta española. Eso significa que un 20% de los que van al cine ven una película española". A pesar de ello, es consciente de las dificultades y los retos a los que se enfrentan los cineastas y los actores porque "al margen de las grandes producciones que impulsan las cadenas de televisión, la realidad es que hay desempleo y precariedad".

Comentarios