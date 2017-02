Godín: "A partir de la segunda parte ante el Barça hemos encontrado nuestro camino"

Tras la victoria del Atlético de Madrid ante el Club Deportivo Leganés, Diego Godín pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para analizar el encuentro. "Necesitábamos mucho la victoria. Pensando en LaLiga era fundamental, además queríamos hacer un partido bueno ante nuestra gente".

El central uruguayo habló de la mala racha del equipo y del buen hacer en el segundo acto ante el Barcelona. "A partir de la segunda parte ante el Barcelona el equipo ha encontrado su camino. Sinceramente merecimos el empate", afirmó.

Por último, el charrúa también quiso reflexionar acerca de su lance con Deyverson una semana atrás y pidió disculpas por ello. "No me excuso porque haya recibido antes dos o tres escupitajos. Estoy muy arrepentido. Me duele por la imagen que se puede dar a los niños, siempre intento dar un buen ejemplo. Pido disculpas a todos esos niños que han tenido que vivir esa situación y no la hayan entendido".

Comentarios