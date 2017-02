La batalla de la palabra

Es una batalla en toda regla, pero una batalla dialéctica, una batalla de la palabra. Veintitres grupos de debate universitario se han enfrentado en fases eliminatorias el viernes y sábado de esta semana en torno al Referendum: ¿Es el referendum un instrumento político útil? . La primera edición de este torneo de debate ha sido organizada por el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid en colaboración con la asociación de profesionales de la oratoria "Usa la palabra"

El objeto de debate hacía inevitable que en los discursos aparecieran Quebec, Colombia y el Referendum de las Farc, Reino Unido y el Brexit, el que se llevó a cabo en Grecia en aquel momento en el que decidián si se plantaban o no ante la Unión Europea, y que finalmente se desoia; o incluso el que impulsó Felipe Gonzalez para conocer la opinión de los españoles sobre la entrada a la OTAN.

Los debates duran en torno a 39 minutos, que se reparten en turnos de tres y en el que los cinco oradores de cadaequipo plantean sus posturas ante público y jurado. Las posiciones no están predefinidas; se sortean al inicio del debate, por lo que los equipos deben estar preparados para, a través de los mejores argumentos, defender una cosa y la contraria. Durante la preparación se han de poner en los dos lugares que les pueden tocar, planteandose así los planteamientos de sus futuros oponentes, sabiendo con que razones pueden llegar a desmontarles.

En el lado del SI al referendum: es un instrumento político útil porque involucran a la gente en la toma de decisiones políticas, los representantes públicos tienen en cuenta la opinión de la sociedad más allá de las votaciones una vez cada cuatro años- aunque el referendum no sea vinculante- y los gobiernos cuentan también con la opinión del resto de personas, que no les han votado, pero a las que también gobiernan. En contra del Referendum: La respuesta se reduce a un si o un no y las opciones que se dan no abarcan la complejidad de un problema en su contexto y, según los defensores de esta postura, la gran mayoría de la población carece de los conocimientos necesarios para opinar sobre un problema complicado.

¿Por que empezaron a debatir? " Todos empezamos a debatir hace años, cuando estábamos en el instituto" dicen. Algunos grupos, como el Montepellier, ganador de este torneo, debaten juntos desde hace tiempo. "Debatir te ofrece la oportunidad de plantearte preguntas que de otra manera no te harias, de encontrar las respuestas a las que no llegaríamos. Además abres la mente y miras el mundo y sus problemas actuales desde perspectivas diferentes". Lo más complicado, aseguran, es el sacrificio que implica prepararse para llegar a participar en torneos como este: "A veces hay que sacrificar vida social para estudiar los argumentos y el derecho es realmente complicado" reconocen.

Desde la organización reconocen que, aunque en nuestro país no exista la cultura del debate que se da, por ejemplo, en los paises anglosajosnes, en los últimos años se está incrementando el número de participantes en ligas como esta. Ojalá, apuntan, estas ligas sean algún día tan frecuentes en nuestro país como las ligas de futbol o de baloncesto. Tanto los concursantes como los organizadores del sorteo se quejan del escaso peso que tiene la oratoria en el sistema educativo actual, la falta de experiencias que conlleven hablar en público en nuestro sistema universitario. "Parece mentira que tengamos representantes políticos que no sepan desenvolverse en un discurso público con una mínima calidad"

Cada vez son más las universidades y centros educativos españoles que se apuntan a organizar estas competiciones en la que la palabra es la protagonista. La 'I Liga de Debate Interuniversitaria de la Comunidad de Madrid' se celebrará los días 3, 4 y 5 de abril en la Universidad Complutense y en la Real Academia Española .El equipo ganador representará a las universidades madrileñas en el 6 Campeonato Mundial de Debate en Español.

