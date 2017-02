La fotografía que no entiende de discapacidades visuales

La fotografía y la discapacidad visual no están reñidas. Así lo demuestra la nueva exposición del Museo Tiflológico de la ONCE, una retrospectiva de fotografías para celebrar los 25 años del museo. Instántaneas captadas por los objetivos de afiliados a la ONCE: Marcelo Bilevich, José Julio Flores, Gregorio Martínez, Chon Mayoral, Carme Ollé y Juan Torre. Artistas y discapacitados visuales.

Al llegar, justo de frente, llama la atención un retrato cubista, es Carme Ollé mezclada con el Salto Ángel (Venezuela). Ollé es una veterana que ahora ve un 10% con el ojo derecho y solo sombras en el derecho, pero esto no le ha impedido hacer y enseñar a hacer fotografías; expone su obra e imparte cursos de fotografía a personas con discapacidad visual: "Les enseñamos a que con los otros sentidos sean capaces de reconocer los materiales y, así, componer un bodegón. Además, en la calle, les explicamos cómo guiándose por el oído colocar la cámara y orientarla para que salga la fotografía", explica esta barcelonesa de 66 años. "La discapacidad no existe, hacer fotografías no es hacer click y ya está, se necesita tiempo, todos lo necesitamos", añade.

Puestos tras las cámaras, los seis artistas muestran su peculiar visión de la realidad. "He descubierto un mundo diferente, pensé que no podría verlo a través de la fotografía pero sí... Es algo distinto, como un universo propio", explica Chon Mayoral, que se introdujo en el mundo de la fotografía por un curso que impartió Carme Ollé, agora comparte exposición con su maestra: "Mi fotografía es simbólica, cojo un objeto cotidiano y le doy otra dimensión magnificando la imagen, moviendo la cámara, al final, es una percepción personal", añade. Ella sufre síndrome de Usher, que produce pérdida de audición y vista en túnel: "Es como si yo viera a través de un tubo, y no puedo ver los parámetros de la cámara", explica Mayoral, que solventa su falta de técnica la solventa con "intuición y a base de repetir las instantáneas".

En esta exposición solo podrá leer los carteles si sabe braille o cuenta con un móvil o tablet que escanee códigos QR. Además, cuentan con beepcons, balizas inteligentes de guiado diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, mediante una aplicación móvil. Esta herramienta, desarrollada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, hace llegar a la persona con discapacidad visual información sobre un punto concreto del edificio o sobre las obras expuestas, pudiéndolas localizar fácilmente a través de un sonido. Unos avances en las tecnologías que han permitido, además, técnicas de impresión tan novedosas como la digital con relieve. "Lleva todo un trabajo de Photoshop, se transmite a una impresora industrial, y se utilizan unas tintas especiales que al secarse se convierten en plástico; hay todo un trabajo de selección de relieves, de formas de volúmenes, de texturas...", explica Juan Torre, exreportero gráfico que hace uso de esta impresión. Ahora está inmerso en un proyecto, Imágenes para tocar, en el que fotografía a músicos en relieve. En esta exposción, podemos ver a Fito y casi podemos tocar su guitarra. "Quería poder tocr las fotos, son imágenes para todos; esto contribuye, además, a una normalización de las relaciones", resuelve Torre.

Los seis artistas

Carme Ollé i Coderch (Barcelona, 1950). Es asidua participante de concursos fotográficos internacionales habiendo obtenido más de 30 distinciones. Su discapacidad visual le fue obligando a dejar las técnicas fotográficas tradicionales pero, gracias a los avances de las nuevas herramientas informáticas, ha podido recuperar aquello que tantas ganas tenía de hacer: fotografía. En esta exposición, muestra la obra ‘Kerapacupai Vená’ (2011) una fotografía digital en papel fotográfico brillo; y ‘Nature Witness’ (2014), una fotografía digital sobre dibomd compositte.

Marcelo Bilevich (Argentina, 1964).Se sumergió en el mundo de la fotografía por la afición de su padre. Su baja visión le limitó su trabajo en la fotografía analógica, sin embargo, todo cambió cuando una cámara digital cayó en sus manos en 2007. La afición de Bilevich por los deportes acuáticos le lleva a la fotografía bajo el agua. Los resultados con las cámaras digitales le impulsaron a seguir investigando por su cuenta, teniendo una formación totalmente autodidacta. En esta exposición presenta ‘Carrusel en la noche’ (2007) y ‘Viaje por el tiempo’ (2007).

José Julio Flores (Madrid, 1964). Su discapacidad visual no le ha impedido exponer y participar con su obra en distintos proyectos. Sus fotografías han sido expuestas en la Galería Dalí (Toledo), o en la Sala de exposiciones del Centro de promoción de la artesanía (Talavera de la Reina). Ha colaborado en diversos proyectos como campañas en defensa del medio ambiente y en varios cortometrajes. Muestra en esta exposición ‘Tigresas’, fotografía figurativa de 2009, y ‘1001 noches’ (2004-2013), fotografía digital, con montaje y edición de tres fotografías en una.

Gregorio Martínez (La Rioja, 1948). Autodidacta de la fotografía, las realiza para demostrar a otros afilados a la ONCE que cuentan con esta discapacidad, las múltiples visiones accesibles de ciudades monumentales y paisajes en plena naturaleza. Expone ‘Mi amigo Alfredo Caliz’ (2014) y ‘Circo y grado de Soaso’ (1998).

Juan Torre (Vizcaya, 1956). En los inicios de su actividad profesional fue reportero gráfico y publicó en diversos medios de prensa. Comenzó como redactor gráfico en publicaciones como ‘La Gaceta del Norte’, ‘Tribuna Vasca’, o ‘Diario 16’. En 1987, tras una enfermedad, perdió totalmente la visión y, en 1991, se afilió a la ONCE. Como novedad, incorpora a su obra la impresión digital en relieve. A esta exposición trae ‘Rocío en la piel’, una fotografía analógica positivada cibachrome; y ‘Fito, dibujando en el aire’ (2010), fotografía digital, en relieve, que muestra al popular cantante.

Chon Mayoral (Madrid, 1960) ha elaborado su trabajo en el pequeño taller-laboratorio que ha montado en su casa. Es afiliada a la ONCE desde 1989. Su incursión en la fotografía comienza en 2012, a raíz de un curso sobre cómo abordar la fotografía desde el punto de vista de la discapacidad visual, impartido por Carme Ollé. Para cada una de sus fotografías monta pequeñas escenografías que componen su mundo pictórico y colorista. En esta muestra expone ‘Autorretrato doble’ y ‘Visión en túnel’.

