La polémica del fin de semana no tuvo que ver esta vez con un gol fantasma, un penalti no pitado o un fuera de juego que el árbitro no vio. Esta vez fue el partido no jugado en Balaídos por el Celta y el Real Madrid. Y sobre esta decisión opina Manu Carreño: Lo que prima en el fútbol es la seguridad. En el fútbol y en cualquier espectáculo al que acudan miles de aficionados. Y por eso se tomó la decisión acertada de suspender el Celta-Real Madrid que anoche debía haberse jugado en Balaídos.

El Madrid presionó para que se jugara por, sobre todo, no tener fechas disponibles en un calendario de locos al que colabora precisamente el propio Real Madrid, el FC Barcelona y otros grandes, y también pequeños, queriendo, entre otras cosas, la Copa a doble partido.

Pero al final el Real Madrid no tenía razón en este asunto, y tampoco el Alavés sumándose a la fiesta luego, diciendo que si el Celta descansa por la suspensión del partido por el temporal, ellos van a tener menos días de descanso y se niegan a jugar la vuelta de la Copa del Rey.

Al final, aunque las formas no fueron probablemente las más acertadas, con el alcade de Vigo anunciándolo de manera adelantada y tal vez precipitada sin habérselo comunicado previamente al Real Madrid, no se puede evitar que existiera razón en el fondo. Lo que prima es la seguridad.

No puede jugarse en un estadio donde se haya volado parte de la cubierta, porque están en riesgo los aficionados, pero también los jugadores, los cámaras, los árbitros y cualquiera que pueda estar en el estadio de Balaídos. Me da que, una vez más, no hemos demostrado que ésta es la mejor liga del mundo, aunque lo mejor que hicimos fue que no se jugara el partido.

Sobre esta decisión del alcalde de Vigo se habló también largo y tendido en la gran tertulia de los domingos de 'El Larguero'. ¿Te tomó la decisión acertada? ¿Hizo bien el Madrid en presionar para que se jugase? ¿Cuándo se jugará este partido?.

