Los grupos catalanes, divididos ante una salida al conflicto catalán

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, afirma que lo que juzga el TSJC es el incumplimiento de la ley. "No se juzga a nadie por ser independentista. Lo que no se puede permitir es que los políticos gasten millones de euros en una consulta invalidada". Arrimadas ha reprochado a la Generalitat que no aborde los problemas de los catalanes y ha presentado a su partido como alternativa para resolverlos.

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, opina que la única solución para Cataluña es la convocatoria de nuevas elecciones. "Para la política siempre hay tiempo pero es verdad que sin unas nuevos comicios es difícil que los independentistas salgan de ese estrecho desfiladero". Iceta cree necesarias nuevas mayorías en el Parlament catalán que permitan "emprender un camino razonable de diálogo para renovar la Constitución y un gobierno estable y sólido que afronte los problemas del estado de bienestar".

“Estamos en un lio morrocotudo”, ha argumentado Lluis Rabell, presidente del grupo parlamentario Cataluña Sí Que es Pot. Rabell cree que esta dinámica que judicializa un conflicto político lo “agrava”. “Meter a la justicia para dividir este conflicto solo complica las cosas”, ha señalado. A pesar de ello, Rabell cree que hay muchas cosas sobre las que dialogar y que es necesario el diálogo y apuesta a hablar de financiación, la relación con el Estado o sobre inversiones para crear una atmósfera más favorable sobre la que se pueda recuperar el diálogo.

Mireia Boya, presidenta de la CUP en el Parlament, ve las cosas de otra manera. “El diálogo está abierto”, ha defendió. “Pero hay una parte que no quiere hablar de referéndum, que es de lo que queremos hablar”. Boya defiende que eso es lo que les ha pedido el pueblo catalán en las urnas. “Se puede hablar de todas las cosas, pero no hablar de referéndum es no hablar de nada”, ha explicado. La presidenta de la CUP ha señalado que “lo de saltarse la ley es relativo, hablamos de democracia, no de cumplir ley. Es el poder del pueblo y hoy por hoy es el que no dio el pueblo catalán y respondemos a su poder. Las leyes se pueden cambiar”. Boya defiende que no pueden esperar eternamente y que el Estado ha cerrado el cambio que llevan años pidiendo.

Marta Pascal, diputada de Junts pel Sí, solo ve salida en el diálogo. “Estamos dispuestos a hablar de todo, nosotros nunca nos hemos levantado”. Critica que la operación actual que vende el Gobierno central no es la deseable. “El diálogo no es tan franco del todo, el proceso requiere de ambas partes”. Pascal defiende que no se trata de un proceso contra España y que solo puede tener una solución política. “Se trata de explicarle al pueblo catalán qué futuro político quiere para su gente. Y lo hacemos dentro de la legalidad vigente, lo más normal en democracia es votar”, concluye.

Por último, Xavier García Albiol niega un conflicto con Cataluña para denominar choque institucional a la crisis territorial. “Llevamos muchos meses para romper el bloqueo, pero por sus formas y actitudes parece que no están por la labor. Queremos hablar de lo que afecta a los catalanes en su día a día. Es necesario sentarnos y llegar a acuerdos en políticas sanitarias e infraestructuras, por ejemplo”, asegura el dirigente popular, para quien el referéndum es absolutamente innegociable. “El Gobierno catalán se niega a hablar del resto de problemas y lo condiciona todo a que le acepten algo imposible. Es inadmisible tanto para Rajoy como para un presidente socialista”, sentencia.

