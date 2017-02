"¿Por qué la reducción de jornada por cuidado de hijos no se hace voluntaria?, ¿Por qué hasta los 12 años?"

María trabaja actualmente en una empresa privada con reducción de jornada y pone el foco en el eterno debate de la conciliación. "Mi hijo tiene 10 años, va a cumplir 11 y veo que se me echa encima la finalización del periodo de reducción de jornada", afirma "una norma que considero injusta. Considero injusto que nos digan que con 12 años nuestros hijos ya no nos necesitan, todo lo contrario". La opción de contrar a alguien para el cuidado "no me compensa. Con la ampliación de jornada voy a ganar x, y a la persona que voy a contratar le voy a pagar más que lo que me supone la ampliación de jornada", finaliza.

