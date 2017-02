¿Era o no era Juan Antonio Bayona el niño de la foto que se mostró en la gala de los Goya?

Fue una de las anécdotas más comentadas de la gala de los premios Goya. La fotografía que se mostró de Juan Antonio Bayona de niño durante el monólogo inicial de Dani Rovira dio mucho que hablar. Y es que en uno de los planos, el realizador mostró al director de 'Un monstruo viene a verme' intentando aclarar que el que aparecía en dicha foto no era él, sino su hermano gemelo, Carlos. ¿Quién era entonces el protagonista de la imagen? Según ha comentado el propio Carlos en Hoy por hoy con Gemma Nierga, realmente sí era Juan Antonio Bayona. “Fui yo el que le pasé la foto a la organización de la ceremonia” ha explicado para tratar de zanjar el tema al tiempo que ha bromeado diciendo que sería necesario pedir “el ojo de halcón”, ahora que está tan de modo por los errores arbitrales en el fútbol. Según Carlos, Juan Antonio solo estaba bromeando cuando negó que fuera el pequeño que aparecía en la pantalla gigante del escenario.

En todo caso, ambos hermanos se han tomado con humor la anécdota. El propio Carlos ha bromeado asegurando que ya no sabe qué hacer para que no le confundan con su popular gemelo. “Fui vestido de blanco, me he dejado el pelo largo…¡qué hago ya!” comentaba entre risas. También ha desmentido uno de los bulos que corren entre los periodistas cinematográficos: que Carlos se presenta en algunos actos haciéndose pasar por Juan Antonio. “No como norma general” explicaba dejando más dudas que certezas. Pero finalmente Carlos ha tenido que confesar que sí ocurrió al menos en un ocasión: “Lo hicimos hace muchísimos años en un evento de videoclip, la misma organización nos dijo, ya que no viene tu hermano…te presentamos como Bayona y no estamos mintiendo a nadie”.

Ya centrados en lo que dio de sí la ceremonia, Carlos ha negado que les quedara una espinita tras el reparto de los premios, pero sí hubieran deseado un Goya para su principal colaboradora. "Queremos tener un Goya para Belén Atienza, hemos hecho tres películas con ella" explicaba Bayona sobre la productora de las películas de su hermano. Sobre las lágrimas de Juan Antonio durante el acto, Carlos ha reconocido que 'Un monstruo viene a verme' es una película "muy especial" y que durante la gala todo acabó explotando. "A mí me toca muy de cerca" ha explicado sin querer entrar en detalles. Para terminar, Calos ha explicado cómo es ahora mismo el día a día del director catalán, inmerso en la pre-producción de la nueva entrega de la saga 'Parque Jurásico'. "De lunes a viernes está a tope en Londres, tiene los fines de semana libres y viene a España a hacer todo lo que puede. En nada empieza a rodar. Está que no puede más".

