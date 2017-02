"Si no me dan el Goya, haré como Roldán, robarlo", bromeaba Carlos Santos en la alfombra roja la noche de los Goya. El actor, finalmente, ganó la estatuilla gracias a su papel de Luis Roldán en el thriller de Alberto Rodríguez, El hombre de las mil caras. Después, en la sala de prensa, dos periodistas trataban de emular al ex director de la Guardia Civil.

