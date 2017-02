"Con una licenciatura y un doctorado muchos investigadores no sabemos qué hacer"

"No soy el único que tiene esa terrible sensación de desamparo tras haberme dedicado durante casi nueve largos (y recalco lo de largos porque en ocasiones la experiencia fue insoportable) años a la investigación científica, un campo maltratado hasta niveles que rozan lo extenuante", comienza su carta Miguel. En sus nueve años en un centro de investigación recibió "Un trato vejatorio, amenazas, una jornada laboral excesiva, no retribuida en sus horas". Así que "a día de hoy con una licenciatura y un doctorado no sabemos que hacer". La solución: "buscarnos la vida en la enseñanza, dando clases particulares, buscando algo más estable como profesor".

Ahora mismo Miguel trabajo a tiempo parcial a la enseñanza, con sus propios horarios, pero "con una jornada parcial que no es suficiente para poder vivir". Miguel cree que una mejora solo es posible con un "cambio de mentalidad del empresario. Y que el trabajador luche por sus derechos, pero nadie a día de hoy está en condiciones de perder su empleo y ese es el gran talón de aquiles".

