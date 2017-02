Metro de Madrid niega que haya implantado "empujadores" y habla de "informadores"

El diario El Mundo publicaba hoy un vídeo en el que se observaba cómo trabajadores del Metro de Madrid instan a los pasajeros a introducirse en los vagones en una de las estaciones de la línea 4 de Metro, saturada estos días como consecuencia del cierre temporal de la línea 8. Unas acciones que recuerdan a las de los populares 'empujadores' que usa el Metro de Tokio para aumentar la media de personas por tren.

Esta mañana en Hoy por hoy con Gemma Nierga, el Consejero Delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que no se trata "propiamente" de 'empujadores' sino de operadores del Metro que forman parte de un "servicio de información". Según Carabante, lo que hacen estos trabajadores es distribuir a las personas "a lo largo de todo el andén" y facilitar el cierre de las puertas "para que se pueda agilizar el traslado".

Todo ello, explica el Consejero Delegado, con las mejores condiciones de seguridad. "Si ha visto el video habrá visto que no empujan, sino que ayudan a cerrar las puertas" ha relatado Carabante en referencia a las imágenes difundidas por el periódico de Unidad Editorial. Niega además el máximo responsable de la institución que los vagones estuvieran saturados: "Primero que no están empujando y segundo que el tren no está a tope".

Carabante ha querido establecer además una comparación con lo que ocurre en el suburbano de la capital japonesa asegurando que allí los trenes están diseñados "para llegar a un máximo de 6 personas por metro cuadrado" mientras que en Madrid, afirma, "nunca excedemos 4 personas por metro cuadrado". El responsable de la red de ferrocarril ha presumido además del incremento de la frecuencia en el paso de trenes y ha expresado su deseo de que fueran más llenos porque eso significaría "que los madrileños utilizan el Metro mucho más que otros modos de transporte, que ese es nuestro objetivo".

Comentarios