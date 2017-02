Samanta Villar: "Con la maternidad mi vida desapareció"

Hace unos días una frase de la periodista Samanta Villar volvió a encender la polémica: “Tener hijos es perder calidad de vida”, porque ha publicado “Madre hay más que una” dónde narra cómo consiguió quedarse embarazada y cómo evolucionó su embarazo.

Rocío Ramos-Paul ha traído a la guía ha querido transladar esta pregunta a los oyentes: ¿La maternidad es la época más feliz en la vida de una mujer?

Samanta nos contaba: “Una de las experiencias más duras que me ha tocado vivir. Sobre todo cuando dejas el hospital y llegas a casa.”

"Tus amigas que habían pasado por el posparto, te enviaban mensajes que te decían “vivirás sentimientos contradictorios”.

“Mi vida desapareció. Un tsunami de necesidades de los bebés arrasó con cualquier cosa que a mí me pudiera ir bien”

Ella insiste que nadie le dijo que no sería fácil, escuchaba las típicas frases cuando está embarazada, aprovecha para dormir, aprovecha ahora para ir al cine, es muy duro. “Yo creía que podría estar al día una hora en mi ordenador pero no pude hasta los 6 meses” Pensé, ¿cuándo se acaba esto? La primera época me abrumo, entré en shock, tanto que en un momento me arrepentí de ser madre. Pero ahora no cambiaba mis hijas ni por cinco horas de sueño".

