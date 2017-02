Agustín Almodóvar: "En los 80 la mentalidad era más abierta que la de ahora"

El 7 de febrero de 1987 se estrenó La ley del deseo, película de Pedro Almodóvar que retrató la homosexualidad en el cine, algo que no se había visto antes en España. En Hoy por hoy con Gemma Nierga hemos hablado con Agustín Almodóvar quien debutó como productor en de la película en ese año.

A pesar de las barreras que tuvieron que superar para terminar la película, decía Almodóvar, "fue una película atrevida" lo que atrajo a mucha gente joven, y "también muchos rechazos", comentaba. "En los 80 la mentalidad era más abierta que la de ahora", reflexionaba.

Almodóvar sigue emocionándose con la escena final de Manuela Velasco. Si la película no hubiera tenido éxito, dice el productor, "tendríamos que haber vuelto a contratarnos", decía expresando que el cine de Almodóvar no hubiese sido lo mismo si no hubiera tenido éxito La ley del deseo. "Era una película que desbordaba un poco a los productores", contaba.

Si la película se hubiese hecho en la actualidad, decía, "hubiese tenido muchos problemas". Sobre el robo de joyas en la gala de los Goya dijo que le recordaba "a las películas de Hitchcock".

