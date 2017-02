Carreño: "Unos días te ayudan y otros, no"

El Barça se clasificó para una nueva final de Copa del Rey. La cuarta de manera consecutiva. Lo hizo ayer después de un partido en el que sufrió de lo lindo frente a un Atlético bravo. Un Atlético que se quedó sin premio, en parte, por el árbitro.

Sobre la actuación de Gil Manzano ha hablado Manu Carreño. "La verdad es que el Atlético mereció, como mínimo, forzar la prórroga. Y a mí me pareció que fue superior en el global de la eliminatoria.

El Atlético lo hizo todo. Lo bueno y lo malo del partido. Y casi lo bueno y lo malo de la eliminatoria, salvando la primera parte del Calderón, donde el Barça demostró ser superior.

Y, además, ayer creo que el árbitro les perjudicó. Eso es así. Unos días te ayudan y otros, no. Y ayer al Atlético le perjudicaron por varias de las jugadas del partido. Lo hizo un Gil Manzano que estuvo superado y por debajo de un partido copero 100%. Pero, ¿qué sería del fútbol sin el árbitro? ¿Para qué queremos videoarbitraje con la vidilla que nos da la polémica?"

"No hay que hablar de los árbitros"

No quiso, sin embargo, Koke refererirse al árbitro del partido en su entrevista en 'El Larguero'. "No estamos en la final porque no hemos marcado más goles, no hay que hablar de los árbitros".

Preguntado Koke por Gustavo López si dolía quedarse fuera de la final, el centrocampista no dudó en asegurar que es un palo duro, pero sí habló de que "el equipo sale reforzado tras esta eliminatoria".

También habló del penalti errado por su compañero Kevin Gameiro: "Los penaltis lo falla el que lo tira, hay que animarlo porque Kevin es un pedazo de jugador".

