Amaral se repiensa sin pensar

Curioso que en un momento en el que no se venden discos, haya cada vez más reediciones. No hay cosa que más le moleste al fan que fue el primero en comprarse el álbum, que su grupo favorito publique el mismo disco con tres canciones nuevas a los pocos meses. Pero el último trabajo de Amaral, Nocturnal Solar Sessions, no es una reedición sino un álbum nuevo. Los textos y las bases melódicas se repiten respecto a Nocturnal pero las canciones están tan transformadas que a veces cuesta reconocerlas. "Fue fruto de la casualidad y de la inquietud, de una forma bastante impulsiva. Estábamos en mitad de la gira y lo que hicimos fue recoger una serie de sonidos diferentes que se nos habían ido ocurriendo a los cinco miembros de la banda, de una forma muy natural", explica Juan Aguirre.

Sustituyeron las guitarras eléctricas por acústicas y los componentes electrónicos por pianos, violines y baterías acústicas. Todos tocando a la vez "con espíritu minimalista". El resultado son canciones más desnudas que se visten de luz. La Ciudad Maldita es un buen ejemplo de cómo crece una canción desprovista de artificios. Temas como Laberintos o Chatarra bajan de revoluciones y singles como Llévame muy lejos o Lo que nos mantiene unidos pierden fuerza pero ganan en los detalles. Una de las canciones que más se transforma es La Niebla. Ha ganado tanto que en los próximos conciertos van a tocar esta nueva versión.

Amaral está ahora en mitad de su gira europea. Ya han actuado tres noches en Reino Unido y ahora se van a Alemania. En Europa el disco se ha editado doble: con las canciones de Noctural y de Nocturnal Solar Sessions. En España se venden por separado, para que quien ya tenga el disco pueda conseguir la nuevas versiones sin necesidad de comprarlo todo. "En ese sentido, lo que hemos hecho es lo contrario de una reedición", apunta Aguirre.

"Pensamos que las canciones están vivas, que van creciendo y van evolucionando sin que nos demos cuenta. Nosotros somos simplemente unos médiums a través de los que pasa la energía", resume Juan Aguirre. Ojalá esa energía siga fluyendo.

Comentarios