Narbona lamenta el cambio normativo para acomodar la petición de Garoña

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha sido muy crítica con la decisión de dar luz verde a la reapertura de la central nuclear de Garoña. Ella ha sido la voz discordante al votar en contra de la reapertura de Garoña. “Por primera vez desde 2009 el Consejo Seguridad Nacional ha emitido un informe favorable sin poner fecha límite de esa renovación”, ha apuntado la exministra, que ha recordado que desde 1999 esos permisos eran por un periodo máximo de diez años. “Es algo que se ha modificado en los últimos meses y no hay una explicación que lo justifique”, ha añadido.

Narbona lamenta que esta decisión deje en manos del Gobierno el criterio para establecer cuántos años puede operar una planta y ha recordado que en los últimos años se han emitido una serie de instrucciones que indicaban a la planta las inversiones que tenían que hacer para mejorar la seguridad, inversiones que se pidieron en 2009 y que solamente se han ejecutado en parte. “Se envió una carta a la central en 2015 diciendo que sin esas actuaciones no se emitiría un informe favorable, un informe que se ha votado hoy favorablemente”, ha apuntado Narbona, que ha subrayado que eran muchas las exigencias y que no se han cumplido todavía. “No entiendo las prisas”, ha señalado

La exministra de Medio Ambiente no ha querido mojarse sobre si la central sería segura. “Es algo que los que pueden decirlo son los técnicos y los profesionales del Consejo pero son muchas las condiciones impuestas que no cumple y el Consejo tendrá que examinar si lo hace antes de poder operar”. Pero Narbona ha mostrado su sorpresa ante la decisión de hoy. “Ha sido algo inédito dar un informe favorable en esas condiciones y con tanto por acometer”, ha explicado Narbona, que lamenta que desde 2013 se hayan cambiado las normas para acomodar la petición de Garoña. “En 2012 dejó pasar la oportunidad de prolongar su actividad y al año siguiente cambian las normas para que pueda pedir la renovación", concluye.

El lobby nuclear, satisfecho

“Siempre es positivo que sigan operando si están en buenas condiciones, a España no le sobra energía”, considera Antonio Cornadó. El presidente del Foro Nuclear pone en valor el “trabajo y la valoración sensata e independiente” del Consejo de Seguridad Nuclear. ·No me parece descabellado, me lo parece desaprovechar un activo industrial que puede seguir operando”, remacha.

Cornadó recuerda que estas son las reglas del juego para que las nucleares operan en las mejores condiciones. “Las instalaciones han pasado revisiones y muchos controles seguridad, y se han incorporado innumerables mejoras. Y al final, todos tienen el mismo objetivo: que operen de forma segura”, apunta preguntado por el peligro de accidentes como el de Fukushima. El representante del Foro Nuclear también defiende que Nuclenor - empresa propiedad de las eléctricas Iberdrola y Endesa- haya cambiado, por las circunstancias actuales, de opinión tras anunciar su cierre. “En aquel momento había una razón, un incremento fiscal”, sostiene.

