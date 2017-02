"Quitar el español de La Casa Blanca es negar un espacio a una población que somos gran parte de EEUU"

"He sido hispanohablante desde pequeña" nos cuenta Natali Ramón, que trabaja en Proyecto Pastoral, en la zona de Los Ángeles en la que creció, una zona "humilde de chicos con los que me siento muy identificada". Allí es maestra de español desde hace un año. "El español tiene un rol muy grande en este área, se habló en estos territorios aún antes que el inglés, así que es muy difícil tratar de separar la lengua española de este lugar", nos cuenta. "No pienso que esta administración esté apoyando la riqueza en los idiomas. Quitar el español de las redes de la Casa Blanca es negar un espacio a una población que es gran parte de los EEUU, a su historia y su economía", concluye.

