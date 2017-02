"En el Barça les gusta que el Madrid se retrate"

Ya hay final de Copa del Rey. Alavés-Barcelona. El partido se jugará el 27 de mayo, pero falta por decidir dónde se jugará esa final. Sobre este nuevo sainete habla Manu Carreño en su comentario en 'Hoy por hoy'.

"¿Dónde se jugará esa final? Lo de todos los años. Qué fácil sería, ¿verdad, Federación Española de Fútbol?, designar una sede al principio de temporada o una sede fija para evitar estos debates. Pero parece que nos gusta...

Y Querejeta, presidente del Alavés y, por cierto, amigo de Florentino, ya avanzó anoche en 'El Larguero' que la final en el Bernabéu como que no. Que en San Mamés sería perfecto.

Mientras tanto el Barcelona rápidamente ha salido a decir que no, que mejor en el Bernabéu que tiene más capacidad. Saben que no se va a jugar en el Bernabéu porque para eso el Madrid debería solicitarlo a la Federación, pero les gusta que Florentino se retrate o que intente retratarse diciendo: "no quiero ver al Barça jugando en el Bernabéu". Con lo fácil que sería designar una sede fija, como en Inglaterra, pero tenemos tanto todavía tanto que aprender".

Querejeta elige San Mamés

Sobre la sede de la final habló en 'El Larguero' José Antonio Querejeta, máximo accionista del club, que fue muy claro al asegurar que quería "la final en San Mamés".

Le gustó esa idea a Ibai Gómez, ex del Athletic, que votó también en 'El Larguero' por jugar en el estadio rojiblanco.

Por su parte, Marcos Llorente, canterano del Real Madrid, vio con buenos ojos jugar en el Bernabéu porque para él es "el estadio más bonito del mundo".

