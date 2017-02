Mata: "De Gea está tranquilo"

Juan Mata pasó por El Larguero y habló sobre el interés del Real Madrid en De Gea, del que declaró que "está muy tranquilo" y centrado en su temporada con el Manchester United. Por otra parte, también habló de uno de los fichajes estrella de los suyos. "Ibrahimovic es una leyenda del fútbol, lo está haciendo muy bien, lleva 20 goles", comentó.

También, le hizo saber a los oyentes de su colaboración con el grupo alimentario Tello, por la que con cada gol que anota dona 100 kilos de comida para bancos de alimentos y cocinas económicas por España. Por ahora ha anotado 8 tantos esta temporada. "Los goles se traducen en ayudas, a ver si de aquí al final a ver si marco más", puntualizó.

A su vez, habló de su relación personal con José Mourinho, con el que ya coincidió en el Chelsea. "Mi relación con Mourinho es normal, llevo más tiempo aquí con él de lo que estuve en el Chelsea. Tiene mucha compenetración con los españoles", comentó.

Además, habló sobre su gran estado de forma. "Estoy disfrutando, participando y ayudando con goles y asistencias, me encuentro en un buen momento", apuntó, a la vez que destacó el gran rendimiento de los 'Red Devils', que está cambiando la dirección con la que empezó la temporada. "Tenemos el objetivo de acabar entre los cuatro primeros y entrar en Champions League", analizó.

Tras siete años en Inglaterra, repartidos entre el Chelsea y el Manchester United, Mata no ocultó su preferencia por acabar su carrera en España. "No tengo ni idea que haré en el futuro. Me gustaría acabar mi carrera en casa, pero no sé lo que va a pasar", finalizó.

