Diez canciones para el mes de febrero (celebres o no San Valentín)

Febrero es el mes más corto del año y, sin embargo, este año aglutina una larga lista de lanzamientos musicales. En el panorama internacional, bandas como Arcade Fire, Clap Your Hands Say Yeah, Los Campesinos! o The New Pornographers han publicado recientemente nuevas canciones y en el nacional, han hecho lo mismo Lori Meyers, Els Amics de les Arts, Anntona, Dinero, Espaldamaceta, Tuya, Havalina, Helena Goch, Vega, Pau Vallvé y muchos otros que, como ellos, también se han quedado fuera de nuestro playlist.

Ha sido difícil pero había que elegir. Estas son las 10 canciones que, sí o sí, queremos que escuchéis este mes:

Amor Papaya – Carlos Sadness

Carlos Sadness ha sacado la canción más veraniega del mundo en pleno invierno... y no le ha ido nada mal. Amor Papaya es el adelanto de su nuevo disco y canta junto al mexicano Caloncho. No sabemos si le eligió a él porque el primer disco de Caloncho se llamaba Fruta o porque en México Carlos Sadness está arrasando, o por las dos cosas, pero la combinación da un zumo muy rico.

Tú sí que sabes quererme - Natalia Lafourcade

Y de un español que triunfa en México a una mexicana que triunfa en España: Natalia Lafourcade. Nos enamoró hasta la raíz hace un par de años y ahora vuelve con un tema irresistible ¡y muy de San Valentín! Se llama Tú sí sabes quererme y es es el primer adelanto de Musas, su próximo disco, que saldrá en abril.

La Niebla - Amaral

Muy a pesar de los fans, están muy de moda las reediciones pero lo de Amaral es mucho más que una reedición. Nocturnal Solar Sessions es un disco nuevo, con las mismas canciones que Nocturnal, pero completamente renovadas. Una por una. Son más luminosas, más crudas, sin artificios. Una que está irreconocible es La Niebla, que gana bastante con esta revisión.

Mabuse - Los Punsetes

Los Punsetes han vuelto a guitarrazo limpio, a lo Triángulo de Amor Bizarro, con un tema que se llama Mabuse. Se trata del adelanto de su quinto disco que saldrá en marzo. ¡Viva!, gritamos, y ¡Viva! será el título de este nuevo grababo que estamos deseando escuchar entero.

Espíritu Olímpico - Los Planetas

Los Planetas estaban bastante desaparecidos. Durante un tiempo se han volcado más en otros proyectos -como Grupo de Expertos Soynieve- y llevaban 7 años sin publicar nuevas canciones. En marzo saldrá a la venta su próximo disco pero antes nos han dejado dos canciones: Espíritu Olímpico y Voy a por tabaco, un claro ejemplo de las dos caras del grupo: la poppie guitarrera y la oscura y progresiva.

Indiespañol - Las Odio

Después de Los Punsetes y Los Planetas, para completar el tridente de indiespañol, Las Odio. Una nueva banda madrileña formada por cuatro chicas que conocimos por recomendación de León Benavente y que llega con cosas muy interesantes que decir. Van a dar que hablar, ¡ya lo veréis!

Stay (before the picture fades) - Talisco

Es muy pronto para hablar de discos del año pero ya sabemos que el de Talisco va a entrar en el bombo de la lista de Fuego y Chinchetas. Este francés ha hecho un disco redondo, alegre, bailable. El 26 de abril actuará en la sala El Sol de Madrid. Id ensayando los pasos con esta canción.

Smoke'em out – CocoRosie y Anohni

Ya hablamos de la bienvenida que le dio Arcade Fire a Trump nada más llegar a la Casa Blanca pero no han sido los únicos. En esta canción CocoRosie y ANOHNI han unido fuerzas contra el nuevo presidente “para alentar los corazones abatidos y desilusionados de muchos ciudadanos”. Las hermanas Bianca y Sierra Casady -mitad francesas, mitad estadounidenses- no podían quedar calladas: “A raíz de este desastre natural, sentimos que teníamos que alzarnos, gritar y quemar la casa”. ANOHNI -la artista trans antes conocida como Anthony Hegarty- sumó su voz, siempre al borde del lamento y la paz, y el resultado es espectacular.

Stay - New day

New day, nuevo día, es un nombre muy revelador para este grupo, que abre nueva etapa. New day está formado por dos componentes de Dover, Amparo Llanos y Samuel Titos, y otro nuevo, Jota Armijos. Están grabando su primer disco con Brian Hunt en El Invernadero, pero de momento nos han dejado escuchar Stay.

Future Politics - Austra

Austra es una banda canadiense de pop electrónico que ha sabido utilizar a su favor el vozarrón de soprano (o casi) que tiene Katie Stelmanis. Este tema se llama Future Politics, igual que su tercer disco, y provoca ganas irremediables de bailar.

