El gran dilema del PP: ¿Una gaviota o un charrán?

Este fin de semana se celebra en Madrid el Congreso Nacional del Partido Popular. Un conclave que se espera tranquilo, con todo el partido arropando a su líder, Mariano Rajoy. Pero hay un asunto que amenaza con provocar una grave división interna. Y no se trata del debate por la celebración o no de primarias, o por si María Dolores de Cospedal seguirá siendo o no la número dos de la formación. El Partido Popular tiene que aclarar si la figura que aparece en su emblema es un charrán o una gaviota. Y es que la ley de partidos políticos exige describir detalladamente el logotipo. El creador del logotipo original, en la actualidad concejal del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Martínez Vidal, ha explicado en Hoy por hoy con Gemma Nierga la naturaleza de la figura.

“Es el momento de dejar claro que es un ave marina, es de las familias de las gaviotas pero se diferencia en temas no menores de la gaviota”. 28 años ha tenido que esperar Fernando Martínez Vidal para que se haga "justicia" con su dibujo. Fue en 1989 cuando este publicista, en la actualidad concejal popular, se encargó de crear el logotipo del nuevo partido creado a raíz de Alianza Popular. Y no, no es una gaviota. Se trata de un charrán, un ave similar pero cuya naturaleza difiere en un punto importante: mientras que las gaviotas son carroñeras, los charranes no se alimentan de restos de animales que no han cazado o de desperdicios. Y no es tema baladí, porque las comparaciones son odiosas. “En mi partido ha habido comportamientos que no son para nada ejemplarizantes y es bueno que quede claro que nosotros en el PP queremos ser charranes , y que si alguno se ha movido entre la basura eso es historia y tenemos que mirar hacia delante y volando muy alto”.

El debate sobre el logo, el más barato de la historia de política española según Martínez Vidal “porque fue gratis”, deja claro que el congreso, en general, será una balsa de aceite. “Cuando estás gobernando parece que estás más unido, nuestro único objetivo debe ser atender a la gente y tratar de solucionar los problemas” asegura el concejal. El acuerdo para cambiar los estatutos incluye la admisión de la palabra ‘charrán’ y entre paréntesis la frase “conocido popularmente como una gaviota”. Todo un acto de conciliación del partido en el gobierno. Nada de familias de ‘gaviotistas’ y ‘charranistas’. Eso sí, el dirigente madrileño advierte: “Quién quisiera en el futuro comportarse en el partido como una gaviota, que sepa que este no es su sitio”.

Martínez Vidal, que ya en 1989 estaba afiliado al partido, no recibió un solo euro por el producto, pero se muestra encantado con su aportación. “Ver las carreteras con las banderolas con mi logotipo y mi charrán… ¿Cómo se valora eso?” explica. Sin embargo, el concejal del Ayuntamiento de Madrid sí tiene palabras duras para su partido en un asunto concreto: “Una imagen de marca consolidada, no puedes estar modificándola continuamente. En 28 años el Partido Popular ha modificado el logotipo 8 o 9 veces. La Coca-Cola, en 125 años de historia, la tipografía la mantiene exactamente igual. Ahora me han encerrado el charrán en un círculo que a mí me recuerda a Podemos”. Todo un debate, el da la modificación del estilo del logo, que seguramente tendrá que esperar para el próximo Congreso Nacional del Partido Popular. En este ya se avanzado en algo: es un charrán. nada de carroñeros en el PP.

