Molly Burch y los amores malditos

Los males amores han inspirado grandes obras. Películas sobre relaciones que se marchitan, que se quiebran ante la mirada del acongojado espectador que sujeta la mano de su pareja deseando que eso que ven nunca les suceda a ellos. El amor, o su final, también ha dejado discos y canciones en las que el rencor, el dolor o la nostalgia saltan de un corte al siguiente apretando el marchito corazón de aquel tipo que ya no sujeta la mano de nadie. No sabemos las historias que rodean el debut de Molly Burch, pero a lo largo de sus diez canciones se nota el dolor, el alivio, el rencor, la ilusión renovada.

La cantante, criada en Los Ángeles y educada musicalmente en la costa este, debuta de la mano del prestigioso sello Capture Tracks, sello de Brooklyn que ha destacado por su buen ojo para fichar a nuevas voces. Con Burch parece que han acertado de nuevo. Las canciones de la joven californiana enganchan por su crudeza, por su delicada voz en unos temas que se mueven entre el jazz y el folk con el que se crio, música de grandes divas como Billie Holiday o Nina Simone. Voces que han influido en esta chica que quería cantar, pero escribir. En la búsqueda de temas que encajasen con su fraseo acabó componiendo sus primeras canciones que ahora han tomado forma de álbum bajo el título de Please be mine, un trabajo que es la gran carta de presentación de esta talentosa compositora. El primer paso de Burch demuestra su capacidad para escribir del amor, este tema que ha inspirado grandes obras. El de Molly no es una pieza eterna, pero tampoco otro disco más hablando de ese sentimiento tan fascinante y a veces cruel.

