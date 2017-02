“El capitalismo es un sistema devorador de personas e ideales”

“El hambre aumenta. La FAO declaró hace poco que al ritmo actual harán falta 150 años para erradicar totalmente el hambre. Los ricos y poderosos han llegado a la conclusión de que hoy sobran en el mundo millones de personas. Carecen de puestos de trabajo y no aportan nada a la producción capitalista, tienen poco dinero o ninguno y no aportan nada al consumo. No son rentables, son una rémora para la economía. Sobran.”

“Si las cosas necesitan cambiar y no cambian presumiblemente alguien o algo lo impide. Si reinan el desempleo, la injusticia, la pobreza y la destrucción del medio ambiente es porque hay fuerzas interesadas en perpetuarlos.”

“La palabra globalización suena como un sistema económico que integra a todos los países armoniosamente. En realidad significa justo todo lo contrario: diferentes niveles de desarrollo y una exclusión sin precedentes.”

“¿Por qué nunca se piden cuentas al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué pueden seguir siendo invulnerables ante la ley por el único motivo de que son intergubernamentales?”

“Del mismo modo que a las empresas no les importan nada las personas ni las sociedades, la naturaleza les es indiferente cuando no les resulta útil en términos de beneficios. ¿Por qué no aplicamos toda la fuerza de la ley contra los responsables del calentamiento global?”

“Uno de nuestros principales problemas es que gran parte de las leyes internacionales vigentes han sido elaboradas por y para las transnacionales y los mercados financieros.”

“Si Europa no desempeña activa y conscientemente el papel de contrapeso político, económico, social y ecológico de Estados Unidos, todo lo que importa será pronto decidido y supervisado por un liderazgo estadounidense de puño de hierro y hegemónico.”

Estos son algunos de los análisis de la politóloga y presidenta de honor de ATTAC (Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y Ayuda a la Ciudadanía), Susan George. George (Akron, Ohio, 1934) ha pasado recientemente por Madrid con motivo de las jornadas “¿Otro mundo es necesario? ¿Juntos lo haremos posible?” organizadas por ATTAC para analizar la actual crisis financiera en Europa. De discurso elegante y combativo la activista afirma rotunda que, pese a las dificultades, poseemos todos los recursos y los conocimientos, todo lo necesario, para operar los cambios que nuestras sociedades necesitan. Sin embargo el tiempo apremia, hay que encontrar las soluciones ahora, no más tarde, o fracasaremos: “Tenemos tiempo pero démonos prisa.”

Susan George en los estudios de Radio Madrid / Beatriz Nogal

La desigualdad económica está abriendo una brecha que cada día nos desangra más. Según el último informe de Intermon Oxfam, “Una economía para el 99%”, ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, 3.600 millones. La súper concentración de capitales ha aumentado en 2016. El crecimiento económico solo parece beneficiar a los que más tienen, la cultura capitalista se olvida de los más pobres. Ya lo dijo Herbert Hoover, el que fuera presidente de Estados Unidos de 1928 a 1932: “El problema del capitalismo es que tiene capitalistas. Son demasiados codiciosos.” Este orden económico se ha convertido en una realidad implacable que lo devora todo y que está transformando profundamente el curso de las cosas. Y si nada cambia estamos abocados a la catástrofe. Sin embargo todavía hay lugar para la esperanza siendo menos primitivos y egoístas en nuestra visión del mundo. Tenemos a las personas y tenemos las ideas pero nos falta una organización más efectiva. Y por encima de todo, nos falta creer en nosotros mismos, en la fuerza de nuestra conciencia. “Otro mundo es posible”, afirma George.

