Los pimientos: un alimento "diez"

Seguro que son pocos los platos que cocinas sin utilizar el pimiento… ¿verdad? Este fruto estrella de la cocina mediterránea llegó a España gracias a Cristóbal Colón y lo hizo para quedarse. Lo mismo ocurrió en Italia, Francia y el resto de Europa. Y es que no sólo está rico sino que, según nuestra experta Ángela Quintas, es “un alimento diez”.

¿Qué nos aporta el pimiento?

Existen muchas variedades de pimientos que pueden agruparse en dulces y picantes. Entre los dulces está el pimiento morrón o el dulce italiano; entre los picantes, el famoso chile, el pimiento de piquillo o el de padrón. Los pimientos son ricos en fibra, vitamina C y b-carotenos, siendo su aporte calórico especialmente bajo. Los rojos, eso sí, duplican la cantidad de hidratos de carbono de los verdes.

“Pimientos de padrón, unos pican y otros no”… ¿por qué?

La respuesta es la capsaicina, un compuesto que produce el propio pimiento como método de defensa contra insectos y animales. Como no todos la contienen en la misma proporción, no todos pican del mismo modo. Aproximadamente un 10% de la de los pimientos producidos son picantes, aunque esta regla no siempre se cumple.

