Carreño: "Una idea brillante para terminar con este sainete"

Continúa el debate acerca de dónde se jugará la final de Copa que el 27 de mayo disputan Barcelona y Alavés. Y sobre el polémico tema ha opinado Manu Carreño en su comentario de 'Hoy por hoy'.

"La final de Copa Barcelona-Alavés no se va a jugar en el Bernabéu porque el Madrid no quiere y no la ha solicitado y tampoco se va a jugar en San Mamés, aunque lo dijera Josean Querejeta, dueño del Alavés, después de clasificarse para la final.

No podrá ser tampoco en Bilbao porque en San Mamés el día 30, tres días después de la final, hay un concierto de Guns N' Roses para el que ya se han vendido 30.000 localidades. La empresa promotora que organiza el escenario y todo lo necesario para que se celebre allí el concierto, Last Tour, dijo ayer que hace falta entre siete y ocho días. Es decir, una semana antes tendrá que dedicarse al montaje.

Por cierto, es tremendo que estemos todos los años con lo mismo, pero, repito, imposible en Bilbao e imposible en el Bernabéu. Así es que será en el Calderón porque el único club que lo ha pedido es el Atlético de Madrid. Lo pidió en noviembre, es el último año del Calderón y allí se jugará la final de la Copa del Rey con toda la probabilidad.

Y, ojo, a un estadio que será precisamente el nuevo estadio del Atlético de Madrid porque tras conversaciones entre la Federación Española de Fútbol y el propio Atlético de Madrid, el nuevo Wanda Metropolitano podría ser la sede fija para que a partir de ahora, como ocurre en Inglaterra con Wembley, acoja cada año la final de la Copa del Rey. Sería ya".

El Barça prefiere el Camp Nou

En 'El Larguero' se habló este jueves del deseo del Barça de jugar en su estadio. Una vez que Florentino ha asegurado que el Bernabéu no acogerá la final el Barcelona prefiere que la final sea en el Camp Nou porque también reúne los dos requisitos: máximo aforo, y capacidad hotelera.

Los jugadores prefieren la opción del Camp Nou a la del Calderón. En el Camp Nou los jugadores jugaran como locales al ser el Barça más antiguo que el Alavés y además obtendrán muchas más entradas.

¿Sería una provocación que el Barça pidiese jugar la final en el Bernabéu?

El debate de los jueves de 'El Larguero' respondió a la pregunta: ¿sería una provocación que el Barcelona pida la final en el Bernabéu? Defendieron el sí Antonio Romero y Julio Pulido y en favor del no hablaron Sique Rodríguez y Jordi Martí.

