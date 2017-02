"No se puede hacer peor"

"Seguimos a vueltas con la sede de la final de la Copa del Rey. Hoy el Alavés ha emitido un comunicado en el que pide poder jugar el partido en San Mamés. Contestando a esto, San Mamés Barria, ha confirmado que lamenta no poder atender la petición, pero que hay un concierto que impide que el evento se dispute en el estadio del Athletic".

"¿Por qué se hace todo tan mal? Desde la organización por parte de la Real Federación Española de Fútbol con un sistema de competición que perjudica el calendario. Y que está encaminado que los grandes lleguen a la final, con eliminatorias a doble partido. Aunque hay veces en las que le sale mal, como ha pasado este año, ya que se ha colado un modesto como el Alavés. Mal para ellos, bien para el fútbol. Cada vez queda más claro que se debería establecer una sede desde el inicio de la competición para evitar el circo que se monta temporada tras temporada".

"La Federación lo hace mal y los clubes lo hacen casi peor. Porque los equipos piden jugar en campos que no están disponibles. ¿Por qué pide el Barcelona jugar en el Bernabéu sabiendo que el conjunto blanco no quiere acoger esa final, máxime si está el Barcelona en ella? Se puede o no estar de acuerdo con la postura del Real Madrid, pero hay que respetar la decisión. Lo mismo se puede decir del Alavés. Ayer se explicó que no se puede disputar la final por el evento que hay el 30 de mayo ya que necesitan al menos ocho días para prepararlo. A pesar de ello, hoy el Alavés hace una petición oficial de que quiere que se juegue en San Mamés. ¿Cómo es posible? Lo más sencillo es que la Federación haga su trabajo".

Las Peñas analizan la polémica con la sede

Los presidentes de las peñas del Barcelona en Vitoria y del Alavés en Catalunya analizan el encuentro liguero entre ambos equipos, así como la final de la Copa del Rey de mayo.

Enrique Martín apuesta por la sorpresa

El ex técnico rojillo repasa la situación actual de Osasuna y reflexiona de cara al difícil encuentro que tendrán este sábado ante el Real Madrid.

Garbiñe, a por todas en la Copa Federación

La tenista española pasa por el programa para analizar las posibilidades del combinado español ante la República Checa en la Copa Federación.

Claver nos revela el sentir del vestuario azulgrana

El jugador del Fútbol Club Barcelona analiza la derrota ante Galatasaray y el mal momento del equipo catalán





Comentarios