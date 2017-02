Un futuro mejor para los niños refugiados

¿Mañana sí?, ¿mañana seguirás aquí, o te habrás ido? "Tomorrow yes?" es el título de esta exposición solidaria, y también la pregunta que le hacían a Jesse Oaks todos los niños que conoció en su viaje a Grecia y que necesitaban ser escuchados. Por eso ha querido darles voz a ellos a través de su cámara. "Están privados de libertad y su único crimen es tener un pasaporte que no es europeo", recuerda Oaks. Ella ha visitado en dos ocasiones los campos de refugiados griegos, en los que "no hay asistencia médica en condiciones y los niños no están escolarizados.

Entre los primeros planos de las fotografías vemos miradas de desconcierto, de pena, de incertidumbre o incluso de resignación, pero también de felicidad, de niños que juegan y sueñan, como cualquier niño, aunque solo hayan vivido la guerra y la reclusión. Se mezclan con fotografías analógicas tomadas por ellos mismos mostrando su vida diaria en los campos, el desarraigo que sufren o la comida insalubre que se les administra y que ya ha provocado intoxicaciones. A la visibilización se une la denuncia de prácticas salvajes como las palizas y los engaños de la policía búlgara en sus fronteras.

Esta iniciativa de la Fundación Internacional Baltasar Garzónquiere ofrecerles un futuro. La subasta que se realiza este domingo, presentada por el actor Jorge Suquet, quien también ha viajado a los campos de refugiados en Grecia. El Juez Baltasar Garzón denuncia que "establecer muros es lo más retrógrado que puede haber", y quiere dar apoyo legal para "buscar soluciones que poco a poco acaben con esos campos de refugiados y que no se conviertan en una especie de campos de concentración consentidos por todos".

Los fondos recaudados para la ONG Holes In The Borders harán más humanas las condiciones de vida de los refugiados para que ningún niño tenga que volver a preguntar nunca más si será mañana, por fin, el día en el que le permitan vivir en paz.

