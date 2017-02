Javi, de 'Los Pecos': "Volveremos, aunque sea para decir adiós"

Fueron la banda sonora de toda una generación de adolescentes, miles de personas llenaban sus conciertos y las chicas llevaban fotos suyas en la carpeta. Dos chicos de Vallecas que cumplían su sueño de triunfar en la música y se convertirían en uno de los femémonos fans más impresionantes que se recuerdan. En 2017 se cumplen 40 años del comienzo de la carrera de 'Los Pecos' y, aunque la pareja como tal no vuelve a los escenarios, si lo hace la mitad de la formación. Javier Herrero, 'el Rubio de Los Pecos', como será siempre conocido, regresa al mundo de la música para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria. Y lo hace con gira y con un tema inédito, 'Sigo aquí', con el que reivindica que todavía tiene mucho que ofrecer.

Han pasado cuatro décadas, pero el espectacular éxito que vivió la pareja madrileña sigue sin tener parangón. "Salimos en un momento adecuado, España estaba en una oscuridad, no existían cantantes de la edad que nosotros teníamos. La gente comenzó a sentirse identificados con la letra y las pintas que llevábamos" analiza Javier sobre las razones de la gran notoriedad que lograron. Eran dos chicos de barrio, nacidos en Vallecas, que se quedaron huérfanos de padre muy pronto. Y fue su madre la que los sacó adelante. "Trabaja limpiando en un hotel. Se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar habitaciones, por la tarde cosía y cortaba el pelo a las vecinas". Lógicamente, ella fue la primera destinataria de su éxito: "La quitamos de trabajar".

"No nos querían alquilar coches porque se los devolvíamos destrozados"

Muchas anécdotas acumuladas durante esos años de gloria en los que prácticamente no podían salir a la calle sin ser acosados por la legión de fans que tenían. Un fenómeno que incluso tenía inesperadas consecuencias. "Había dos compañías que no nos querían alquilar coches porque se los devolvíamos destrozados" explica la voz más aguda del grupo recordando como las fans se llevaban las matriculas de recuerdo. Todo un fenómenos que incluso llegó a la Moncloa de la mano de su entonces productor, el popular 'Capi', que quiso convencer a Adolfo Suárez de lo importante de otorgar repercusión al grupo en unos tiempos difíciles. "Si Pecos han conseguido saliendo de una barriada que se les oiga, cualquier lo puede conseguir” era el mensaje que querían transmitir.

Pero como no hay imperio que 100 años dure, un día Los Pecos empezaron a sonar con menos fuerza en las emisoras. "Fue un cúmulo de circunstancias. Es cierto que hubo un parón cuando mi 'mili' y la de Pedro, tuvimos un parón de 3 años. Cuando volvemos las tecnologías habían cambiado". Sin embargo, la pérdida de popularidad no supuso un gran trauma para Javier. "Te sientes raro, es una mezcla en tu cabeza que no entiendes mucho. Yo me relajé, empecé a vivir más normalmente, a salir con mis amigos, hasta entonces no lo podía hacer".

Carrera en solitario de Javi

Los Pecos se disolvieron a finales de los 80 pero volvieron con fuerza en 2002 coincidiendo con su 25 aniversario que se prolongó con una gira de varios años hasta que Pedro, el moreno de la pareja, dijo basta y se apartó del mundo de la música. Pero aún hay hueco para la esperanza. "Seguramente volveremos, aunque sea para decir adiós" asegura Javier que ha decidido seguir con su carrera, ya en solitario y celebrar sus 40 años de trayectoria con el estreno de un nuevo tema, 'Estoy aquí', y una serie de conciertos en los que no faltarán los grandes éxitos de la pareja. "Es cantar la banda sonora de mi vida.

