Carlos Santos pone voz a uno de los villanos del Batman de Lego

Le hemos visto en televisión haciendo de Povedilla en 'Los hombres de Paco', como Félix en 'El tiempo entre costuras'...También en el teatro, y por supuesto en el cine: es el ganador del Goya al Mejor Actor Revelación por su interpretación de Luis Roldán en 'El hombre de las mis caras'. Pero ahora le vamos a oír. Carlos Santos debuta como actor de doblaje en 'Batman: la Legopelícula', dirigida por Chris McKay.

El Batman más descarado vuelve al cine para tratar de salvar Gotham de la conquista de El Joker. Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera o Rosario Dawson son algunos de los actores americanos que dan voz a las animaciones de Lego, pero el acento español lo ponen actores como Claudio Serrano (actor de doblajes que encarna a Batman), José Coronado (Alfred) o Berta Vázquez y Carlos Santos. 'Batman: la Legopelícula' es la primera incursión de Berta y de Carlos en el mundo del doblaje, un mundo que ambos tenían "muchas ganas" de conocer.

Berta dobla a Harley Quinn y Carlos Santos a un misterioso personaje que el actor no puede desvelar. Es, eso sí, un "malo, malísimo", confiesa. La primera experiencia de Santos como actor de doblaje ha sido "divertidísima" y por ello el actor no puede esperar a repetir. "Tenía muchas ganas de doblar una película". Es un reto que ha afrontado "con la mente abierta, sin prejuicios". "A mis sobrinos pequeños no les podía llevar a ver El hombre de las mil caras, pero esta película sí", bromea.



El actor, que ha comenzado con muy buen pie este año, nos ha contado algunos de sus próximos proyectos. El 25 de febrero regresa a la dirección teatral con la obra 'Un tonto en la caja' que se estrena en el Teatro Romea de Murcia el próximo 25 de febrero. Además, Santos volverá a la televisión con 'Ella es tu padre', serie de Telecinco coprotagonizada por Rubén Cortada y María Castro.

Comentarios