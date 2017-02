Vitolo: "Me duele que un sector del público me pite"

El Sevilla Fútbol Club continúo con su buena racha en Liga al conseguir una nueva victoria, esta vez en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Para charlar del encuentro pasó por 'El Larguero' Víctor Machín "Vitolo", el cuál regresaba a su tierra para medirse a su ex equipo.

No obstante, el regreso de este año de Vitolo no fue tan dulce como otros años. Algunos aficionados canarios siguen echándole en cara la acción del penalti del encuentro de la primera vuelta entre ambos equipos. "Por desgracia ha habido algunos pitos. Yo ya en su día pedí perdón, ojalá en el futuro me lo puedan perdonar".

El internacional español reconoció que los pitos de su ex afición no son de su agrado. "Me duele que un sector del público me pite, pero esto es así, no queda otra", afirmó.

Vitolo también habló sobre las opciones ligueras del equipo hispalense. "Estamos ahí peleando con los más grandes. Si seguimos concentrados nos irá mucho mejor. El objetivo del club es entrar en Champions pero si podemos estar peleando con ellos el máximo tiempo posible pues mucho mejor"

Esta semana la Cadena SER informó de que Vitolo era uno de los objetivos del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada y ésto fue lo que comentó el jugador del interés rojiblanco. "Que equipos como el Atleti se fijen en ti es un orgullo, eso es porque se están haciendo bien las cosas".

