Carrasco: "El gol de Torres es de delantero de clase mundial"

Yanick Ferreira Carrasco atendió a Pedro Fullana para El Larguero tras la remontada del Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo que llegó tras un gran gol de volea del belga. "Goles como el mío salen solos. Por el mismo precio podía haberla pasado por encima de la grada", comentó.

El extremo rojiblanco, que llevaba dos meses y medio sin marcar, se mostró contento con su tanto, "para un jugador ofensivo es importante marcar". A su vez, se congratuló del otro golazo del encuentro, el de chilena de Fernando Torres, al que él asistió. "El gol de Torres es de delantero de clase mundial", reconoció.

También quiso comentar el fallo del fuenlabreño desde los once metros, el noveno de los 28 que ha lanzado en Primera y le quitó hierro al asunto. "Si no los tiras no los fallas, cualquiera puede fallar un penalti", explicó. A su vez, admitió haber pedido el penalti, "lo quería tirar, pero lo quería Fernando y lo respeto".

