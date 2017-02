Tano: "Estuve a punto de desmayarme"

Tano ha sido uno de los protagonistas tristes de este fin de semana. El jugador sufrió una rotura de tibia y peroné en un lance del partido con Isco, centrocampista del Real Madrid.

"Isco me llamó el domingo y me deseó una pronta recuperación. Nacho, Lucas, Sergio Ramos y Marcelo me han mandado mensaje de apoyo y le doy las gracias por ello", ha explicado en El Larguero el jugador de Osasuna.

"He visto la imagen un par de veces y se me ponen los pelos de punta. Son lances del juego que no se pueden evitar. No le deseo a nadie el mal, me ha tocado a mí, es mala suerte. Ahora toca pensar en la recuperación", explicó Tano.

"Cuando caigo al suelo y me veo la pierna yo sé que es tibia y peroné. Le voy gritando al médico que venga y el mismo Isco me escuchó decir que era tibia y peroné", lametó.

Comentarios