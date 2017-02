Errejón: "Yo no he amenazado con ningún portazo, me ubicaré donde crean que soy más útil"

Íñigo Errejón está pendiente de su futuro político dentro de Podemos tras perder el pulso a Pablo Iglesias en Vistalegre. El aún secretario político quierre cerrar las heridas de la campaña y la posterior asamblea, y se pone a disposición de la nueva dirección ante la posibilidad de ser relevado de sus cargos. El próximo sábado la formación morada celebrará el primer Consejo Ciudadano con sus nuevos integrantes -37 pablistas, 23 errejonistas y 2 anticapitalistas- para marcar la hoja de ruta y definir los cambios en los puestos públicos.

El todavía portavoz parlamentario repite que está a la orden del secretario general pero lanza varios avisos. "Estoy donde haga falta. Yo no he amenazado con ningún portazo, me ubicaré donde crea yo y donde los compañeros crean que sea más útil. Acepto lo que venga", apunta recordando que Iglesias amenazó con su salida si perdía su proyecto. Errejón incide en que no se ha planteado dejar la política y nadie le ha pedido dar un paso al lado. "No estoy de acuerdo con la cultura política de que quien se mueve no sale en la foto", remata.

Sobre los resultados de la segunda asamblea de la joven formación, el diputado apunta que el mensaje es claro, no solo por los gritos. "La votación apunta a una dirección muy plural. El mandato es de integración y pluralidad y eso ya depende de la nueva dirección. La unidad no es uniformidad", insiste. Errejón, que ha hablado brevemente con Iglesias este lunes y está pendiente de terminar esa conversación, señala que "la mejor militancia es defender con honestidad las ideas en las que crees y aceptar las conseucneicas y la situación en la que queda cada uno".

El aún 'número dos' sí pide cerrar el cónclave el enfrentamiento tras el cónclave. "Los procesos está bien abrirlos, debatir y cerrarlos. Hemos defendido el proyecto que creíamos que era mejor para Podemos, es nuestra forma de ser leales. Habrá una nueva dirección y nuevos equilibrios, y habrá que estar donde sea más útil", asegura. "Quedo a la orden, si mucha gente ha votado una hoja de ruta, es la que hay que seguir", sentencia.

