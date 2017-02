"Uno tiene que morir aprendiendo, muere el que deja de aprender"

Ocho alumnos del ciclo de grado superior de Animación Sociocultural y Turística del IES Macarena de Sevilla escriben hoy, #DíaMundialDeLaRadio, una carta coral en el Diario expresando cuáles son sus ilusiones, proyectos y metas. Estos son sus ocho relatos:

Marta

"Hoy en día, los jóvenes estamos en una situación muy difícil en la que continuamente nos desilusionan el resto de la sociedad. Nos esforzamos por conseguir un futuro digno pero es muy difícil mantener esta ilusión si no paramos de escuchar noticias sobre el desempleo, sobre lo difícil que lo tenemos para trabajar, etc. Dicho todo esto, para mí sería de agrado escuchar mensajes optimistas para así poder recuperar nuestra motivación"

Cristina Delgado

"Soy una apasionada de la historia y hace cuatro años me licencie en Humanidades, actualmente doy clases en una academia de apoyo escolar e intento que mis alumnos tengan ganas de leer poesía y hablen de filosofía. Mi ilusión seria estar de interprete en algún museo u organizando exposiciones, creando e ideando proyectos que aumenten la oferta museística y cultural en nuestra ciudad. Dar un giro más actual a los museos. Hay un gran trabajo que hacer y el panorama laboral es pésimo, no tenemos oportunidades para explotar todo lo que llevamos dentro y esto hace que nos sumamos en los más oscuros de los miedos. Tenemos dificultad para enfrentarnos a todo, creamos miedos irreales y yo particularmente me siento, “desaprovechada” intelectualmente. Estamos en una completa crisis de estados de ánimo, donde a los jóvenes nos da pereza todo"

Desireé

"Hace un año que emprendí la aventura de ser estudiante de animación sociocultural y turística, algo que decidí al no tener nota para poder comenzar la carrera de psicología, lo que es sueño que persigo. Al principio he de reconocer que no tenía ilusión alguna para seguir en el ciclo, pero gracias a que continué he sacado muchísimas cosas y experiencias muy positivas de aquí, he sido capaz de hacer cosas que jamás me veía capaz de hacer, he tirado a la borda muchos de mis miedos. Esto es un gran empuje para seguir luchando por conseguir mis sueños, por seguir formándome para ser una gran psicóloga"

Elena Carmona

"Decidí entrar en este peculiar ciclo por recomendación de un familiar que estaba muy contenta con el trabajo que tiene a raíz de haber estudiado lo mismo. En momentos de mi vida he llegado a plantearme si merece la pena todo esto, madrugar, pasar noches en vela estudiando, dejar de ver a personas por realizar trabajos y exámenes etcétera. Pero cuando ves los resultados de las cosas es cuando realmente te das cuenta que uno tiene que morir aprendiendo, muere el que deja de aprender, el que no se preocupa por hacer las cosas bien. Sabemos que diferenciarse del resto en este mundo difícil no es tarea fácil pero, todo el esfuerzo que hagas, más tarde o temprano acabará dando sus frutos. Por eso hay que esforzase siempre al máximo y sacar de las malas experiencias un nuevo aprendizaje. Esto y mucho más he estado aprendiendo con este maravilloso y a veces estresante ciclo"

Alejandro Barbé

"Soy estudiante del ciclo de animación sociocultural en Sevilla, soy de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla con lo cual para poder estudiar, esto me supone un gran gasto económico puesto que me tengo que pagar un transporte desde mi pueblo hasta la capital y la estancia en Sevilla, en este caso en piso compartido con otros estudiantes que viven en la misma situación que yo.Vivir en un pueblo te limita muchas cosas, como por ejemplo la falta de empleo que en los pueblos es aún mayor que en las ciudades ya que hay menos puestos de trabajo, ya que al ser un pueblo este se dedica al campo (cultivo y ganadería), siendo este sector el menos demandado entre los jóvenes puesto que buscamos otros puestos de trabajo; esto supone emigrar a las grandes ciudades.También la falta de variedad académica implica marchar a otras ciudades puesto que solo hay niveles básicos obligatorios y no hay FP ni estudios universitarios. Todo esto supone un gran gasto económico que lo tienen que sufragar las familias e incluso tener que trabajar en fines de semanas y vacaciones para pagar los estudios"

Laura Hurtado

"Soy estudiante de un grado superior de animación sociocultural y turismo. La situación económica actual lleva a plantearme el siguiente dilema: estudiar una carrera que realmente me apasiona y tiene menos salida o una carrera que apenas me gusta y sí proporciona más salida laboral. En la primera opción se encuentran educación infantil y pedagogía, en la segunda psicología. Me parece indignante que estudiemos para trabajar sin disfrutar de lo que ejercemos, y aun así ni siquiera conseguimos un trabajo que proporcione estabilidad a los jóvenes".

Judith

"Actualmente estoy estudiando animación sociocultural y turística y en un futuro espero poder estudiar psicología. Me siento muy frustrada de que la semana pasada me rechazaran de un trabajo como limpiadora de trozos de cristal en una fábrica de vidrios por el motivo de ser mujer: “ahora mismo no tenemos trabajo para mujeres” fueron exactamente las palabras que me dijeron. Siento indignación y rabia de que en pleno siglo XXI sigan sucediendo estos hechos tan machistas y que se siga infravalorando de esta manera a la mujer"

Dé

"Será muy probable que en este escrito aparezcan palabras de indignación, rabia y tristeza, y con motivo, porque nos han empujado a la precariedad, a la desesperación, a la dependencia económica con nuestros padres, y por consecuencia a una total dependencia de nuestras vidas. Nos cierran y recortan oportunidades, nos expulsan del país, nos callan cuando salimos a la calle a pedir un cambio, hemos visto como gente se ha quedado fuera de sus planes de estudios por no poder pagarlos, hemos visto familias con niños y niñas en la calle. Hemos visto y vivido muchas cosas que nos hacen indignarnos, pero nos siguen quedando cosas. Nos siguen quedando las risas con las amigas, nos quedan los nuevos espacios que abrimos para poder reunirnos y construir cosas, los proyectos que con ilusión creamos, las ideas creativas que nuestras mentes a pesar del cansancio de trabajar, estudiar o buscar trabajo, nos quedan los teatros, las plazas y parques de la ciudad, nos queda la alegría y nuestra gente. En definitiva, nos queda la ilusión, la esperanza y las ganas de hacer de toda esta situación algo mejor"

