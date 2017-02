Cospedal: "Yo, por mi partido y por cómo actúa hoy, pongo la mano en el fuego"

El PP es el primer partido que se sienta en un banquillo en la historia de la democracia. Este lunes deberá responder como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel, así como la exministra Ana Mato. María Dolores de Cospedal remite al procedimiento judicial que está en marcha y espera que "dirima las responsabilidades y se conozca toda la verdad". Reconoce que "en el pasado ocurrieron cosas que no tenían que haber ocurrido" pero se centra en el presente: "Yo, por mi partido y por cómo actúa hoy, claro que pongo la mano en el fuego. Obviamente un partido está formado por muchas personas y cada uno tiene que ser responsable de lo que haga". Con Ana Mato, en cambio, no ha sido tan rotunda y ha vuelto a remitir al proceso que está en marcha y a la independencia de poderes.

Ministra de Defensa, secretaria general del PP, diputada y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, una de las cuestiones de las que más se ha hablado antes y durante el Congreso Nacional del PP ha sido la compatibilidad de cargos de Cospedal. Finalmente, Rajoy la mantiene como número dos del partido pero eligió a Fernando Martínez-Maillo como coordinador general y responsable electoral y de organización. "Yo tengo una función ahora que no me va a permitir estar tan en el día a día, en el detalle, y es bueno que haya una persona que esté más al tanto", explica Cospedal.

La ministra resta importancia a la enmienda contra Cospedal que presentó un afiliado popular de San Clemente (Cuenca) para que se abordara el tema de las incompatibilidades durante el congreso: "Con carácter general en las organizaciones políticas, si se pregunta a la gente si le parece bien que una persona tenga más de una responsabilidad, la gente va a decir que no". Cospedal argumenta que en su partido hay varias entidades con representación institucional y orgánica y que sucede "con bastante asiduidad" que presidentes regionales tengan algún otro cargo. "No le doy más trascendencia", sentencia. Por su parte, no aclara si ella se presentará a la reelección como presidenta del PP en Castilla-La Mancha: "Haré lo que crea que es más importante y más necesario para mi partido".

