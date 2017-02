Xavi Martínez, agredido en 'Objetivo Eurovisión': "No la vi venir y de repente, tortazo en toda la cara"

Es una de las grandes polémicas que nos deja el fin de semana. Lo que debía ser un gran show para elegir a nuestro representante en Eurovisión, acabó como uno de los espectáculos más lamentables que se recuerdan en televisión. 'Objetivo Eurovisión' daba el pasaporte para Kiev a Manel Navarro y su tema 'Do it for your lover' después de un empate técnico en votos de público y jurado entre el catalán y la artista Mirela. El desempate se resolvió, como dictaban las bases, valiéndose de la opinión del jurado especializado. A partir de ahí, insultos al jurado, acusaciones de 'tongo' e incluso una agresión, la que sufrió Xavi Martínez, presentador del programa 'Lo + 40' y uno de los tres miembros del tribunal que decidió el ganador de la gala. El locutor de 'LOS40' ha relatado todo lo sucedido esta mañana en Hoy por hoy con Gemma Nierga.

"Vistalegre 3" definía con humor lo sucedido el locutor radiofónico. Pero lo cierto es que lo vivido durante los minutos finales del programa solo se puede definir como lamentable. Los insultos a Martínez comenzaron justo cuando otorgaba sus puntos "Por detrás no dejo de escuchar que se acuerdan de mi madre mucho" relata el presentador que también recibió amenazas directas. "Te vamos a matar, te esperamos fuera, estás muerto" cuenta que escuchó. Pero lo más grave vino después. "En ese momento miro a Jaime Cantizano y me salgo del plató. En ese momento hay 4 o 5 individuos que entiendo bajan de la grada. Y ahí justo me estaban esperando. No la ví venir, fue muy rápido y de repente, tortazo en toda la cara".

El momento, tal y como explica el periodista catalán, está grabado en vídeo. "Además hay varios testigos" afirma. Martinez denunciará la agresión aunque asegura no saber quién era la persona que le propinó el bofetazo. "No tengo ni idea, lo vi de frente, había 3 o 4 más con él que tampoco conocía. No conozco a esta persona". Todo en un ambiente generalizado de crispación entre los asistentes al acto. "Después me han comentado que eurofans había pocos, la mayoría era gente cercana a los concursantes" asegura el presentador de LOS40. Tras la agresión, Martínez tenía pensando volver al camerino, un trayecto que podría haber derivado en más agresiones. "Por suerte no crucé el pasillo y allí algunos operarios de Televisión Española me echaron un cable".

"Lo pusimos en LOS40 mucho antes de saber que iba a presentarse"

Sobre las acusaciones de trato de favor hacía el que finalmente fue elegido como representante español en Eurovisión, Martínez explica que lo único que ha hecho es apoyar artísticamente a Manel "igual que hacemos en LOS40 con otros artistas en los que creemos. Nos parece un artistazo". Al mismo tiempo, el presentador ha querido dejar claro que su apoyo llegó mucho antes de este programa "Lo pusimos en LOS40 mucho antes de saber que iba a presentarse. En ningún momento he entrevistado a Manel en mi programa, 'Lo + 40', como candidato a Eurovisión, yo lo entrevisté como artista, por sus canciones. Evidentemente le tengo una admiración artística".

En la carta abierta que ha publicado en la web de 'LOS40', Martínez asegura que, tras el bochorno vivido, se aparta de todo lo que tenga que ver con el concurso eurovisivo, algo en lo que se ha reafirmado durante la entrevista en Hoy por hoy. " No estamos para estas tonterías, no podemos estar con juegos de niños, con teorías de la conspiración. Es perder energía inútilmente. Razonar con gente que no quiere razonar" ha enfatizado. Para terminar, el locutor catalán ha querido defender su honestidad en todo momento. "Lo único que hizo un servidor es ser coherente con lo que piensa artísticamente. No hay una explicación de por qué le doy 5 puntos a Mirela y 12 a Manel, es subjetividad, es mi gusto musical, mi opinión".

