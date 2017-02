"No esperaba ganar el 'World Press Photo' porque el océano es el gran olvidado"

El primer premio del World Press Photo en la categoría de Naturaleza tiene nombre español. El de Francis Pérez, un fotógrafo canario con más de dos décadas de trayectoria. El fotoperiodista se ha hecho con este prestigioso galardón con una instantánea de una tortuga boba atrapada en una red de pesca, que tomó el 8 de junio del año pasado en la costa de Tenerife. Pérez ha explicado en La Ventana el mensaje que transmite la fotografía y ha reivindicado una mayor protección del medio marino.

La imagen ganadora pretende denunciar cómo la cantidad de basura que el ser humano tira al mar está acabando con la fauna marina. "Hay un problema con el plástico que acaba en el océano y muchos animales se enrollan y se asfixian", ha denunciado Pérez, que no tenía planeado hacer esta fotografía porque ese día iba a fotografiar ballenas: "Iba con un grupo de amigos y entonces encontramos la tortuga, capturamos la imagen y la rescatamos".

Pérez, fotoperiodista freelance que colabora con National Geographic, ha reconocido que no esperaba ganar: "Me alegra mucho haber ganado. No por mí, sino por el mar. Porque el océano es el gran olvidado". El fotoperiodista ha reconocido, no obstante, que cuando le pidieron que entregara el original pensó que algo significaba, aunque no se imaginó que fuese el primer premio. "Hay compañeros fotografiando grandes mamíferos terrestres como elefantes o rinocerontes. Y felinos salvajes, como leones, panteras y tigres. Suelen tener más tirón", ha señalado.

La fotografía no es la única imagen que ha capturado el momento en el que la tortuga estaba enredada. Pérez y su grupo de amigos también grabaron un vídeo en el que muestran cómo la liberaron:"Lo proyecto en mis conferencias, porque quizá impresiona más que la foto, porque se ve la angustia de la tortuga y la gente empatiza más".

