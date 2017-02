El Levante pone rumbo a Primera y el Córdoba cae en descenso

Que el Levante va a subir a Primera no lo duda nadie, pero por si acaso dieron ouna muestra más de solidez dejando en evidencia las carencias en la portería del Zaragoza. Además, su victoria en La Romereda deja otra vez a Raúl Agné preocupado por su futuro en la próxima jornada, en Alcorcón.

El Levante (55 puntos) tiene ahora mismo la mayor diferencia que ha tenido con el play off en toda la temporada: 15 puntos de ventaja sobre el Getafe (40) que es tercero. Se puede permitir hasta cinco tropiezos sin perder su puesto de ascenso directo.

A Muñiz solo le sigue de lejos Machín. El Levante deja a 9 puntos al segundo, tras el empate del Girona en Almería (1-1). Y los gerundenses, a su vez, le sacan 6 puntos a los de play off después de que el Getafe ganara al Cádiz gracias a un penalti en el descuento (3-2).

En Córdoba estaban mosqueados (hubo protesta antes del partido) y ahora están 'cabreados', porque su derrota en casa con el Huesca (0-2) , sumada a la victoria del Mallorca ante el Rayo (2-1), da como resultado que los cordobeses estén en puesto de descenso. El presidente, Carlos González, bajó al vestuario después del encuentro y, de momento, Luis Carrión sigue hasta el siguiente partido, que es en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Como le ha pasado a Agné en el Zaragoza quizás le perdonen una derrota ante el líder, pero no será así si el resultado se repite en la siguiente jornada. La decepción del Córdoba contrasta con la alegría del Huesca, que llevaba seis partidos sin ganar hasta su victoria en El Arcángel.

Tres meses y medio después el Real Oviedo vuelve a sonreir lejos del Tartiere, porque ha vuelto a ganar por fin fuera de casa tras cinco derrotas consecutivas. Además, consiguió dejar su portería a cero tras 19 goles encajados en sus últimas cinco salidas. En Anduva, ante el Mirandés (0-2), marcaron la diferencia los goles de Saúl Berjón y de David Costas, ambos fichajes en el mercado de invierno. El Mirandés, por cierto, lleva cinco partidos sin ganar.

Como no hay dos sin tres, el 'Caso Zozulya' y la prohibición de Rubén Baraja de no dejar entrar en el vestuario a los no convocados solo podía llevar a una situación: el hundimiento del Rayo. Los de Vallecas están casi en descenso tras caer en Mallorca. Los de Baraja solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos y se quedan con solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

A escondidas y sin hacer ruido, atentos a la buena racha del Numancia, que suma tres victorias seguidas, ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y se pone a 2 puntos de play off gracias al empate entre Valladolid y Tenerife.

Los otros empates de la jornada fueron con el mismo resultado, el Lugo empató en Sevilla ante el filial (1-1), el Elche empató con el UCAM (1-1) y Nástic y Alcorcón también empataron (1-1).

