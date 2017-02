Azpilicueta: "En el Chelsea he tenido cinco entrenadores en cinco temporadas y he jugado con todos"

El defensa español, César Azpilicuenta, valoró la temporada del Chelsea, su internacionalidad con la Selección, la situación de Diego Costa y del resto de españoles en el club inglés, así como del equipo con el que debutó en Primera, el Osasuna. "Diego Costa no está aprendiendo chino... está aprendiendo español", bromeó sobre la posible marcha del delantero a la Liga China.

"Cada entrenador me ha llegado en el momento que mejor me ha venido. y he mejorado en lo que hacía peor", señaló el defensor en El Larguero. Además, Azpilicueta destacó que "En el Chelsea he tenido cinco entrenadores en cinco temporadas y he jugado con todos".

El jugador navarro sabe lo que es jugar en varias posiciones pero ahora aseguró que se encuentra "muy bien como tercer central" ante el sistema de Conte. Asimismo, el central sacó pecho con el primer puesto: "Seguro que los demás equipos se cambiarían de posición por nosotros", añadió.

