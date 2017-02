"Me jubilo. Creo que me lo merezco. Mi familia y yo nos lo merecemos"

Isidro Jara Hernández se jubila en unos días con 63 años: "Toda mi vida, desde los catorce años hasta los 52 que me despidieron injustamente,he estado trabajando por cuenta ajena. Con la indemnización me convertí después de un año buscando trabajo con resultado nulo, en lo que el gobierno llaman "un emprendedor". Yo lo llamaría de otra forma", relata Isidro. "En el año 2007, formé una empresa de limpieza y pequeño mantenimiento para comunidades en mi zona en la que llegamos a ser hasta cuatro trabajadores, pero las grandes empresas y los particulares sin declarar que se dedican a lo mismo la llevaron al fracaso. En los 2 últimos años el único trabajador soy yo, y realizo mis servicios únicamente en dos comunidades en las que facturo prácticamente lo mismo que pago a autónomos (unos 600 euros)", prosigue. "Por fín dentro de unos 50 días podré jubilarme y aportar a mi casa un dinero del que estamos necesitados", relata Isidro, "mi historia es la de muchas personas más. Hay muchas personas que han tenido como única salida la de hacerse autónomo". Así que concluye, "estoy muy contento de poder jubilarme, creo que me lo merezco, mi familia y yo nos no merecemos".

