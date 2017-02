¿Puede remontar el Barça?

La derrota del Barça en París ha ocupado gran parte de El Larguero de este martes. Manu Carreño ha analizado la durísima derrota culé con Dani Garrido, director de Carrusel, Ramon Besa, Lluís Flaquer, Marcos López y Jordi Martí.

Los tertulianos de El Larguero coinciden en que la remontada del Barça es prácticamente imposible aunque piensan que "merece respeto".

"La machada es una palabra que no le pega al Barça, el Barça es un equipo fino, no un equipo fiero", ha explicado Ramon Besa, que ha añadido que el Barça hace tiempo "que no se divierte, solo sobrevive".

Los miembros del Sanedrín del programa también han debatido sobre el estilo del Barça y sobre si Luis Enrique es el hombre indicado para seguir con las riendas del Barça.



