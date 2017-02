Manu Carreño: La decisión que se puede acelerar tras la derrota en París

La dura derrota de anoche en el Parque de los Príncipes fue el gran tema de conversación en El Larguero de este martes 14 de febrero. Para Manu Carreño se trató del "peor partido del Barcelona" en los últimos años y todo se debe a la apuesta total de Luis Enrique por la MSN.

Para el director de El Larguero, el Barça "no tiene un Plan B", y ni siquiera Messi es capaz de rescatarlo en algunas ocasiones, porque hasta el mejor del mundo tiene derecho a un día malo. El peso de esta dura derrota, calificada como "humillación", en muchos medios recae directamente en el entrenador, Luis Enrique Martínez, que según Manu, "queda directamente señalado" tras la derrota en París.

El técnico del FC Barcelona volvió a hacer gala de su difícil talante tras tener un enganchón con periodista de TV3. "Volvió a demostrar que es un vinagre, que está avinagrado", resumió Manu Carreño con sinceridad, al explicar que Luis Enrique se mantiene de la misma manera tanto en la victoria como en la derrota.

Ni los azulgrana más pesimistas, ni los madridistas que más pueden odiar al Barça se imaginaban una noche como la de ayer en París. El Barcelona eligió el peor momento y el peor lugar tener el peor partido de los últimos años, hacía mucho tiempo que no veía un partido tan malo del Barça. Y un partido en el que Messi tuviera tan poco que decir, porque también el mejor jugador del mundo tiene días malos, y cuando te falla el Plan A hace falta un Plan B. Y ayer no hubo ni Plan B, ni Plan C... ni Plan D.

En un día en el que queda como principal señalado Luis Enrique, que lleva jugándoselo todo en la ruleta a la MSN y probablemente muchos entrenadores harían lo mismo porque generalmente te va a salir ganador, pero cuando en la ruleta no te sale la MSN tienes que tener otro plan. Y en los últimos tiempos ese plan no existe en el Barça, ha sido una derrota humillante, un repaso que no olvidarán fácilmente los azulgrana. Quedan practicamente fuera de la Liga de Campeones, tendrían que meter cinco y no encajar ninguno, pero que deja como principal señalado a Luis Enrique.

Ha vuelto a demostrar que es un vinagre, un avinagrado, en la victoria y por supuesto, más ayer, en la derrota, llegando a dejar plantado al periodista de TV3, que le hizo una pregunta con absoluta educación. Es el principal señalado y tal vez lo de ayer sea un punto de inflexión que acelere la decisión en torno a su futuro.