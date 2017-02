Felipe Reyes: "Va a ser difícil sujetar a Doncic en Europa"

Felipe Reyes está a pocas horas de cumplir la mayoría de edad. No, no nos referimos a su edad, 36 años. Nos referimos a la mayoría de edad en la Copa del Rey: el capitán del Real Madrid va a jugar en Vitoria este fin de semana su decimoctava Copa del Rey. "Nunca me imaginé jugar tantos años en la máxima categoría del baloncesto español, estoy muy orgulloso", dice sobre este hecho el pívot blanco.

Curiosamente comparte habitación con Luka Doncic, la gran sensación del baloncesto europeo y una de las perlas más codiciadas en la NBA. "Va a ser difícil sujetarle en Europa", admite Reyes, que asegura que "nunca se había visto a un chaval de 17 años haciendo lo que está haciendo". Ha bromeado Reyes que a veces hay que decirle "Oye niño, pásala un poquito".

Su futuro en la Selección

Tras casi 230 partidos como internacional Felipe Reyes aún no sabe si estará este verano en el Europeo. "No sé si habrá más partidos en la Selección, tengo que pensarlo. La temporada es muy larga y muy dura, ahora pienso solo en el Real Madrid", le ha dicho a Manu Carreño y a Pacojó durante la entrevista en El Larguero

Los pitos a Navarro

Rival en el campo pero amigos en la Selección, Felipe Reyes ha criticado los pitos que ha sufrido Juan Carlos Navarro esta temporada en el Palau. El capitán blanco no entiende que se pite a Navarro, "un jugador que le ha dado tanto a ese club... no se lo merece por todo lo que ha conseguido para el Barcelona. La memoria es muy corta para mucha gente. Hay que respetar a las grandes figuras de tu club", ha zanjado.

Comentarios