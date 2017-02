Xabi Alonso: "Si alguien es favorito es el Real Madrid"

Xabi Alonso ha dado un paso de gigante con su Bayern de Múnich después de golear 5-1 al Arsenal en el partido de ida los octavos de final de la Champions, un resultado que como el propio Xabi ha dicho en El Larguero es "muy bueno, tendría que pasar una debacle en Londres para no pasar".

Respecto al cambio de entrenador, de Guardiola a Ancelotti, Xabi Alonso considera que "lo importante es que la base está bien construida, tenemos un proyecto sólido para este año y para el futuro". Un futuro en el que no sabemos si estará o no el exjugador del Real Madrid, que acaba contrato en junio.

"No sé que va a pasar, quiero jugar y disfutar en el Bayern. No me voy a extresar a estas alturas de mi vida. No tengo planes decididos todavía", ha dicho en el micrófono de la Cadena SER.

Sorprendido por la dura derrota del Barça en París, Xabi Alonso tiene claro que en Champions "cualquier día malo te puede pasar lo que le pasó al Barça", y tiene claro una cosa, si hay un equipo favorito para ganar la Champions es el Real Madrid.

